Campuchia và Lào nghiên cứu kết nối mạng lưới điện xuyên quốc gia

Theo thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia hôm nay (27/5), Công ty Điện lực Campuchia và Công ty Điện lực Lào đã nhất trí cùng nhau tiến hành nghiên cứu khả thi về kết nối điện xuyên quốc gia, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kết nối điện trong khu vực Đông Nam Á.

Trong cuộc họp tại Phnom Penh với sự chứng kiến ​​của Thứ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Victor Jona, lãnh đạo Bộ Công Thương Lào và đại diện Ngân hàng Thế giới, hai bên đã ký kết thỏa thuận “Khuôn khổ nghiên cứu chung về phát triển lưới điện ASEAN - Nghiên cứu khả thi về kết nối xuyên biên giới giữa Campuchia và Lào”. Dự án nghiên cứu này do Trung tâm Năng lượng ASEAN đóng vai trò điều phối và được Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đánh giá nghiên cứu này sẽ là cơ sở để thúc đẩy và phát triển việc mua bán điện giữa hai nước cũng như trao đổi năng lượng tại khu vực, trong đó hiện đại hóa quản lý và vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện là nội dung quan trọng của nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy ưu tiên phát triển các dự án năng lượng xanh để tăng cường an ninh năng lượng, giảm sử dụng nhiên liệu để sản xuất điện, thúc đẩy hợp tác với các đối tác phát triển khu vực và toàn cầu.

Mặc dù lượng điện tự sản xuất ở trong nước rất lớn, nhưng do nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nên Campuchia vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng: Lào, Việt Nam và Thái Lan. Riêng quý 1 năm nay, Campuchia đã nhập khẩu lượng điện trị giá 53 triệu USD từ Lào, tăng 32% so với 40 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sử dụng điện của Campuchia đã tăng lên 5.932 MW vào năm 2025, tăng 14,4% so với năm 2024.

Việc tăng cường cơ sở hạ tầng điện kết nối giữa Lào và Campuchia có thể giúp hai quốc gia láng giềng thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.