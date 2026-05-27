English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia và Lào nghiên cứu kết nối mạng lưới điện xuyên quốc gia

Thứ Tư, 23:21, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Campuchia và Lào đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu kết nối điện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán điện giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Campuchia ngày càng tăng mạnh trong những năm qua, vượt quá khả năng đáp ứng từ lượng điện sản xuất trong nước.

Theo thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia hôm nay (27/5), Công ty Điện lực Campuchia và Công ty Điện lực Lào đã nhất trí cùng nhau tiến hành nghiên cứu khả thi về kết nối điện xuyên quốc gia, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kết nối điện trong khu vực Đông Nam Á.

Trong cuộc họp tại Phnom Penh với sự chứng kiến ​​của Thứ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Victor Jona, lãnh đạo Bộ Công Thương Lào và đại diện Ngân hàng Thế giới, hai bên đã ký kết thỏa thuận “Khuôn khổ nghiên cứu chung về phát triển lưới điện ASEAN - Nghiên cứu khả thi về kết nối xuyên biên giới giữa Campuchia và Lào”. Dự án nghiên cứu này do Trung tâm Năng lượng ASEAN đóng vai trò điều phối và được Ngân hàng Thế giới tài trợ.

campuchia va lao nghien cuu ket noi mang luoi dien xuyen quoc gia hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đánh giá nghiên cứu này sẽ là cơ sở để thúc đẩy và phát triển việc mua bán điện giữa hai nước cũng như trao đổi năng lượng tại khu vực, trong đó hiện đại hóa quản lý và vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện là nội dung quan trọng của nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy ưu tiên phát triển các dự án năng lượng xanh để tăng cường an ninh năng lượng, giảm sử dụng nhiên liệu để sản xuất điện, thúc đẩy hợp tác với các đối tác phát triển khu vực và toàn cầu.

Mặc dù lượng điện tự sản xuất ở trong nước rất lớn, nhưng do nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nên Campuchia vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng: Lào, Việt Nam và Thái Lan. Riêng quý 1 năm nay, Campuchia đã nhập khẩu lượng điện trị giá 53 triệu USD từ Lào, tăng 32% so với 40 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sử dụng điện của Campuchia đã tăng lên 5.932 MW vào năm 2025, tăng 14,4% so với năm 2024.

Việc tăng cường cơ sở hạ tầng điện kết nối giữa Lào và Campuchia có thể giúp hai quốc gia láng giềng thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

tuan_van_hoa_viet_nam_tai_campuchia_8.jpg

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia từ những nhịp cầu văn hóa

VOV.VN - Tối 26/5 tại Phnom Penh, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, mở ra không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc giữa hai nước. Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Campuchia Lào lưới điện xuyên quốc gia nhập khẩu điện điện lực
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc
Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia mạnh tay trấn áp lừa đảo trực tuyến và nạn bảo kê
Campuchia mạnh tay trấn áp lừa đảo trực tuyến và nạn bảo kê

VOV.VN - Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định, chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao sẽ không thể thành công nếu bỏ lọt các quan chức đứng sau tiếp tay hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Campuchia mạnh tay trấn áp lừa đảo trực tuyến và nạn bảo kê

Campuchia mạnh tay trấn áp lừa đảo trực tuyến và nạn bảo kê

VOV.VN - Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định, chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao sẽ không thể thành công nếu bỏ lọt các quan chức đứng sau tiếp tay hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học
Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định chọn ngày 11/7 hằng năm là “Ngày Dân số Quốc gia”. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động ứng phó các biến động nhân khẩu học, góp phần xây dựng xã hội thích ứng và phát triển bền vững trong tương lai.

Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học

Campuchia lên kế hoạch ứng phó với biến động nhân khẩu học

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định chọn ngày 11/7 hằng năm là “Ngày Dân số Quốc gia”. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động ứng phó các biến động nhân khẩu học, góp phần xây dựng xã hội thích ứng và phát triển bền vững trong tương lai.

Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến
Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Ngay trong ngày, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Ngay trong ngày, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương
Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ