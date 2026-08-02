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Cảnh sát vũ trang Nga phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Moscow

Chủ Nhật, 13:59, 02/08/2026
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VOV.VN - Video clip do hãng tin Reuters và thông tấn Nga RIA Novosti quay cho thấy xe cảnh sát cùng lực lượng cảnh sát vũ trang Nga và điều tra viên liên bang có mặt tại hiện trường vụ “đánh bom” tại nhà hàng ở trung tâm Moscow tối 1/8.

Vụ nổ bom tự chế (nghi là đánh bom bằng kích nổ từ xa) xảy ra vào tầm 20h10 tối 1/8 ở thủ đô Moscow (Nga), tại sân hiên tầng 1 của nhà hàng Italy mang tên Balzi Rossi nằm ở chân một tòa cao ốc trên quảng trường Kudrinksaya. Vụ việc đã làm chết 3 người và làm bị thương 21 người khác ở các mức độ khác nhau.

Clip tổng hợp của Reuters và RIA Novosti về hiện trường vụ nổ:

 

Giới chức Nga đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để bảo đảm an ninh và phục vụ công tác điều tra. Có mặt tại hiện trường là cán bộ điều tra liên bang, nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp, nhân viên y tế và lượng lớn cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát vũ trang bịt mặt.

Truyền thông Nga cho biết, thiết bị nổ tự chế có thể là một bình gas mini chứa thuốc nổ và nhồi các viên bi để tăng độ sát thương.

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Tình tiết mới về vụ “đánh bom” ở Nga khiến ít nhất 24 người thương vong

VOV.VN - Trong vụ nổ bom (nghi là đánh bom có chủ ý) khiến 24 người thương vong tại thủ đô Nga, giới chức chưa xác định danh tính người phụ nữ mang thiết bị nổ tự chế hoặc cho biết động cơ hành động của cô ta. Hiện người ta cũng chưa rõ liệu cô ta cố tình kích nổ thiết bị hay có người kích nổ bom từ xa.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch, biên tập
Nguồn tin, video: Reuters, RIA Novosti
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