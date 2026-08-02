Cảnh sát vũ trang Nga phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Moscow

Vụ nổ bom tự chế (nghi là đánh bom bằng kích nổ từ xa) xảy ra vào tầm 20h10 tối 1/8 ở thủ đô Moscow (Nga), tại sân hiên tầng 1 của nhà hàng Italy mang tên Balzi Rossi nằm ở chân một tòa cao ốc trên quảng trường Kudrinksaya. Vụ việc đã làm chết 3 người và làm bị thương 21 người khác ở các mức độ khác nhau.

Clip tổng hợp của Reuters và RIA Novosti về hiện trường vụ nổ:

Giới chức Nga đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để bảo đảm an ninh và phục vụ công tác điều tra. Có mặt tại hiện trường là cán bộ điều tra liên bang, nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp, nhân viên y tế và lượng lớn cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát vũ trang bịt mặt.

Truyền thông Nga cho biết, thiết bị nổ tự chế có thể là một bình gas mini chứa thuốc nổ và nhồi các viên bi để tăng độ sát thương.