Chân dung ông Serhii Koretskyi - Thủ tướng Ukraine vừa được bổ nhiệm

Quốc hội Ukraine ngày 16/7 đã thông qua việc bổ nhiệm ông Serhii Koretskyi làm Thủ tướng mới của nước này với 289 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống. Ông Koretskyi đã trở thành Thủ tướng thứ ba của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Đề cử do Tổng thống Volodymyr Zelensky trình lên được thông qua sau khi Quốc hội chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko hôm 15/7. Theo quy định của pháp luật Ukraine, việc người đứng đầu chính phủ từ chức đồng nghĩa toàn bộ nội các cũng phải từ nhiệm.

Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia Serhii Koretskyi được bầu làm Thủ tướng mới của Ukraine. Ảnh: Anadolu

Từ doanh nhân năng lượng đến người đứng đầu chính phủ

Sinh năm 1978 tại thành phố Lutsk, Tây Bắc Ukraine, ông Serhii Koretskyi chủ yếu hoạt động trong khu vực tư nhân trước khi bước chân vào bộ máy nhà nước.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Western Oil Group - doanh nghiệp vận hành chuỗi trạm xăng có trụ sở tại Lutsk. Trước đó, từ năm 2007, ông giữ cương vị lãnh đạo công ty quản lý Continuum.

Tháng 11/2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, ông được giao điều hành hai doanh nghiệp năng lượng nhà nước là Ukrnafta và Ukrtatnafta.

Đến tháng 5/2025, ông trở thành Tổng giám đốc Naftogaz - tập đoàn dầu khí quốc gia của Ukraine và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Theo hồ sơ giới thiệu của Naftogaz, dưới sự điều hành của ông Koretskyi, Ukrnafta đã gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, chuyển từ tình trạng thua lỗ sang kinh doanh có lãi và đạt kết quả tài chính cao nhất từ trước đến nay.

Những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine

Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Serhii Koretskyi đã công bố các ưu tiên của chính phủ mới, trong đó nhấn mạnh ba trọng tâm gồm củng cố năng lực quốc phòng, chuẩn bị cho mùa đông và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trên mạng xã hội X, ông khẳng định nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm trang bị đầy đủ cho lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời đẩy nhanh quá trình mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Theo ông Serhii Koretskyi, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tấn công tầm xa cũng như các khả năng tác chiến khác nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước.

Song song với đó, chính phủ sẽ tập trung chuẩn bị nguồn lực cho mùa đông, duy trì hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm chi trả đầy đủ lương hưu, các khoản trợ cấp xã hội cũng như kinh phí cho các dịch vụ công thiết yếu.

Ông Koretskyi cũng cam kết tăng cường hỗ trợ các địa phương gần tiền tuyến, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, huy động thêm nguồn lực và sử dụng hiệu quả các gói viện trợ. "Định hướng chiến lược của chúng tôi không thay đổi, đó là đưa Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu. Giờ là lúc bắt tay vào hành động", ông nhấn mạnh.

Kỳ vọng vào một chính phủ mới

Phát biểu sau khi chính phủ mới bắt đầu làm việc, Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá kinh nghiệm điều hành các doanh nghiệp năng lượng nhà nước của ông Koretskyi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho Ukraine, đặc biệt trong mùa đông sắp tới.

Ông Zelensky cho rằng tân Thủ tướng đã góp phần cải tổ Ukrnafta sau nhiều năm doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng của các nhóm tài phiệt, đồng thời giúp Naftogaz duy trì nguồn cung khí đốt trong điều kiện hạ tầng năng lượng liên tục hứng chịu các đợt tấn công.

"Nhờ Serhii, Ukrnafta thực sự hoạt động vì lợi ích của nhà nước. Bất chấp các cuộc tấn công của Nga, Ukraine vẫn có đủ khí đốt", Tổng thống Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bảo đảm đất nước vượt qua mùa đông an toàn vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, cùng với việc tiếp tục đầu tư phát triển năng lực tấn công tầm xa nhằm làm suy giảm khả năng tiến hành chiến dịch quân sự của Nga và tăng cường năng lực răn đe.

Ông Zelensky cũng yêu cầu chính phủ đẩy nhanh việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được với các đối tác quốc tế để tăng hiệu quả hợp tác và huy động nguồn lực hỗ trợ Ukraine. Việc bổ nhiệm ông Koretskyi diễn ra trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các quy mô lớn thời chiến do Tổng thống Zelensky khởi xướng.