Chênh lệch thu nhập của người Hàn Quốc tăng lên tới hơn 6 lần

Theo báo cáo “điều tra động hướng gia đình” do Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc vừa công bố, trong quý I năm nay, thu nhập bình quân tháng của 1 gia đình nước này là 5.480.000 KRW (tương đương khoảng 3.800 USD), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, sau khi trừ đi khoản chênh lệch do vật giá tăng cao, mức tăng thực chất chỉ đạt 0,4%.

Báo cáo của Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc còn chỉ ra một vấn đề cấp bách, đó là khoảng cách giữa nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất và nhóm 20% có thu nhập thấp nhất ngày một rộng hơn. Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của các hộ gia đình có mức thu nhập cao lên tới 12.380.000 KRW, trong khi con số này ở nhóm thu nhập thấp chỉ là 1.170.000 KRW. Khoảng cách này lên tới 6,6 lần và là mức cao nhất tính từ năm 2020 đến nay.

Lớp trẻ Hàn Quốc cũng phải chịu nhiều áp lực từ kinh tế và thu nhập - Ảnh: Reuters

Một vấn đề khác cũng đang trở nên cấp bách, đó là việc các khoản dôi dư trung bình, sau khi lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí hàng tháng của các gia đình Hàn Quốc cũng bị giảm 3,1% so với năm trước.

Theo các chuyên gia xã hội học và lao động - việc làm Hàn Quốc, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng khoảng cách thu nhập gia tăng, là do ảnh hưởng từ việc mức thưởng và chế độ trả lương theo kết quả công việc của các doanh nghiệp lớn chênh lệch quá nhiều, so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Còn ở vấn đề thứ 2, nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, dẫn tới mức chi sinh hoạt của mỗi gia đình tăng thêm 5,3%. Đặc biệt, sau khi chiến sự bùng phát tại Iran và Trung Đông, giá nhiên liệu bị đội lên cao, khiến chi phí cho đi lại của người Hàn Quốc tăng lên thêm 12,1% so với trước đây. Tất cả các vấn đề này cộng lại đang tạo ra áp lực ngày một lớn đối với các gia đình Hàn Quốc ở nhóm thu nhập thấp.