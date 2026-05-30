Chênh lệch thu nhập của người Hàn Quốc tăng lên tới hơn 6 lần

Thứ Bảy, 05:16, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong nhiều năm gần đây, khoảng cách giữa nhóm có thu nhập cao và nhóm thu nhập thấp tại Hàn Quốc ngày một rộng hơn, dẫn tới nhiều vấn đề xã hội cấp bách. 

Theo báo cáo “điều tra động hướng gia đình” do Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc vừa công bố, trong quý I năm nay, thu nhập bình quân tháng của 1 gia đình nước này là 5.480.000 KRW (tương đương khoảng 3.800 USD), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, sau khi trừ đi khoản chênh lệch do vật giá tăng cao, mức tăng thực chất chỉ đạt 0,4%.

Báo cáo của Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc còn chỉ ra một vấn đề cấp bách, đó là khoảng cách giữa nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất và nhóm 20% có thu nhập thấp nhất ngày một rộng hơn. Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của các hộ gia đình có mức thu nhập cao lên tới 12.380.000 KRW, trong khi con số này ở nhóm thu nhập thấp chỉ là 1.170.000 KRW. Khoảng cách này lên tới 6,6 lần và là mức cao nhất tính từ năm 2020 đến nay.

chenh lech thu nhap cua nguoi han quoc tang len toi hon 6 lan hinh anh 1
Lớp trẻ Hàn Quốc cũng phải chịu nhiều áp lực từ kinh tế và thu nhập - Ảnh: Reuters

Một vấn đề khác cũng đang trở nên cấp bách, đó là việc các khoản dôi dư trung bình, sau khi lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí hàng tháng của các gia đình Hàn Quốc cũng bị giảm 3,1% so với năm trước.

Theo các chuyên gia xã hội học và lao động - việc làm Hàn Quốc, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng khoảng cách thu nhập gia tăng, là do ảnh hưởng từ việc mức thưởng và chế độ trả lương theo kết quả công việc của các doanh nghiệp lớn chênh lệch quá nhiều, so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Còn ở vấn đề thứ 2, nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, dẫn tới mức chi sinh hoạt của mỗi gia đình tăng thêm 5,3%. Đặc biệt, sau khi chiến sự bùng phát tại Iran và Trung Đông, giá nhiên liệu bị đội lên cao, khiến chi phí cho đi lại của người Hàn Quốc tăng lên thêm 12,1% so với trước đây. Tất cả các vấn đề này cộng lại đang tạo ra áp lực ngày một lớn đối với các gia đình Hàn Quốc ở nhóm thu nhập thấp.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tòa Hàn Quốc phán cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vô tội ở nhóm tội danh thứ 3

Hàn Quốc đặc biệt quan ngại về tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên

Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa

Không phải BTS hay BlackPink, CORTIS mới tạo ra từ lóng “ám ảnh” giới trẻ Hàn Quốc

Người dân Hàn Quốc gánh nhiều khoản nợ khổng lồ

