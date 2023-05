Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới Papua New Guinea

Tổng thống Joe Biden sẽ tới thăm Papua New Guinea trước khi tham sự hội nghị nhóm bộ Tứ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ở Sydney. Theo Ngoại trưởng Papua New Guinea, ông Justin Tkachenko, hai nước đã hoàn tất một thỏa thuận hợp tác quốc phòng và văn bản này sẽ được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó có Thủ tướng Papua New Guinean James Marape (ngoài cùng bên phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ ký một thỏa thuận khác cho phép lực lượng tuần duyên Mỹ tuần tra khu vực đặc quyền kinh tế của Papua New Guinea với sự tham gia của các sỹ quan Papua New Guinea. Thỏa thuận này cũng cho phép Papua New Guinea sử dụng các hệ thống an ninh vệ tinh của Mỹ để giám sát vùng biển của nước này.

Theo các văn bản bộ Ngoại giao Mỹ trình lên quốc hội nước này, Mỹ sẽ tăng gấp đôi viện trợ phát triển cho Papua New Guinea lên 32 triệu USD và 25 triệu USD trong số đó nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mỹ năm ngoái đã cam kết gói viện trợ kinh tế trị giá 800 triệu USD cho các quốc đảo Thái Bình Dương tuy nhiên khoản ngân sách này vẫn cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Mỹ mới đây cũng đã khai trương đại sứ quán ở Quần đảo Solomon và Tonga./.