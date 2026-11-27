Saudi Arabia xác nhận nhà máy lọc dầu Jazan bị tấn công

Thông báo chính thức của Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết cơ sở bị tập kích hôm qua là nhà máy lọc dầu ở khu vực Jazan, Tây Nam đất nước. Ngoài một công nhân người Nepal thiệt mạng, cuộc tấn công còn khiến một số người khác bị thương và cơ sở lọc dầu bị cháy, một số công đoạn phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, bên thực hiện và vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công, không được đề cập.

Cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia tiếp tục bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần 2 chỉ trong ít ngày, cơ sở dầu khí của Saudi Arabia bị tập kích. Trước đó, hôm 25/11, lực lượng Houthi ở Yemen đã triển khai máy bay không người lái (UAV), tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia là Ras Tanura, công suất 500.000 thùng/ngày, ở thành phố King Abdullah. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy Ras Tanura đã bị đánh trúng, khói đen dày đặc bốc lên từ bên trong khuôn viên nhà máy.

Theo giới phân tích tài chính quốc tế, cuộc tập kích cơ sở Ras Tanura là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô thế giới bật tăng 3,5% trong ngày 25/11, mức tăng cao nhất trong nhiều ngày.