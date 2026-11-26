

Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, đối đầu quân sự giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, tiếp tục leo thang đáng ngày càng lo ngại. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tối 25/11 tuyên bố, lực lượng này đã tấn công và gây hư hại nghiêm trọng cho 2 cảng của Saudi Arabia bên bờ biển Đỏ là Jazan và Jeddah. Ông Saree khẳng định, các cuộc tập kích nhằm đáp trả việc không quân Saudi Arabia ném bom thành phố cảng chiến lược Hodeidah đang do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Trước đó, Houthi nhiều lần cảnh báo sẽ đánh phá các cảng của Saudi Arabia tại biển Đỏ, nếu thành phố cảng Hodeidah bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, thiệt hại mà cuộc tấn công mới nhất của Houthi gây ra chưa được xác định.

Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Dammam, Saudi Arabia - Ảnh tư liệu minh họa: THX/TTXVN

Về tình tình chiến sự tại Yemen, quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn trong tối 25/11 thông báo, các lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành 21 cuộc không kích, 577 cuộc pháo kích và 36 cuộc tấn công bằng UAV, nhắm vào các vị trí của Houthi trên nhiều mặt trận.

Đại tá Abdullah al-Nazili - Người phát ngôn quân đội Yemen khẳng định, chiến dịch tập kích đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 750 tay súng, phá hủy hoặc làm hư hại gần 80 phương tiện, thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của Houthi.

Giao tranh tại Yemen bùng phát trở lại từ giữa tháng 7, sau cuộc không kích của quân đội Yemen vào sân bay quốc tế ở Thủ đô Sanaa hôm 13/7. Houthi đáp trả bằng việc phát động hàng trăm cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Saudi Arabia, nhắm mục tiêu là các sân bay, bến cảng, cơ sở dầu khí, trung tâm tài chính...

Trong đó, đòn tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh hôm 10/10, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Sân bay King Khalid phải đóng cửa và dừng hoạt động trong nhiều ngày.