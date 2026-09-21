Có vũ khí trong không gian là có nguy cơ chiến tranh không gian

Trong lịch sử chiến tranh, kiểm soát vị trí cao luôn mang lại lợi thế. Từ các pháo đài trên đỉnh núi đến những cao điểm chiến lược, bên kiểm soát được “địa hình cao” thường có khả năng quan sát và áp đảo đối phương. Ngày nay, “cao điểm” đó có thể nằm cách Trái đất hàng nghìn km, trong không gian rộng lớn.

Tên lửa mang theo thiết bị thí nghiệm vũ khí siêu thanh nhằm cung cấp thông tin cho việc phát triển lớp vũ khí mới từ bãi phóng trên đảo Wallops, bang Virginia ngày 26/10 (Ảnh: Reuters)

Xung đột tiến dần vào không gian

Ngay từ những ngày đầu của kỷ nguyên vũ trụ, các cường quốc đã nhìn thấy giá trị quân sự của không gian. Trong Chiến tranh Lạnh, chương trình vệ tinh do thám CORONA của Mỹ có nhiệm vụ quan sát hoạt động quân sự, các trận địa tên lửa và cơ sở hạ tầng từ hàng trăm km phía trên Trái đất. Những vệ tinh này tạo ra một lợi thế đặc biệt là thông tin.

Các vệ tinh cảnh báo tên lửa sau đó trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống răn đe hạt nhân. Hệ thống Oko của Liên Xô và Defense Support Program của Mỹ theo dõi các dấu hiệu nhiệt từ những vụ phóng tên lửa, nhằm bảo đảm một cuộc tấn công sẽ không diễn ra mà không bị phát hiện.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 đặt ra những giới hạn quan trọng, trong đó cấm đưa vũ khí hạt nhân vào quỹ đạo và thiết lập các căn cứ quân sự trên quỹ đạo hoặc các thiên thể khác. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển và sự phụ thuộc của xã hội vào không gian tăng lên, những quy định được xây dựng trong một giai đoạn trước đang phải đối mặt với những thách thức mới.

Đến thập niên 1980, nguy cơ xung đột trong không gian không còn chỉ nằm trên lý thuyết. Mỹ thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh ASM-135 phóng từ máy bay F-15. Trước đó, Liên Xô đã phát triển các hệ thống vệ tinh đồng quỹ đạo – những vệ tinh được thiết kế để tiếp cận mục tiêu và phá hủy chúng ở cự ly gần – ngay từ cuối những năm 1960. Đây là dạng chiến tranh động năng truyền thống: sử dụng vũ khí để trực tiếp phá hủy tài sản của đối phương. Nhưng phương thức này có một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng: các mảnh vỡ sẽ gây tổn thương không phân biệt bạn hay thù.

Một vệ tinh bị phá hủy có thể gây hại cho tất cả

Mỗi vụ va chạm phá hủy vệ tinh đều có thể tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ di chuyển với tốc độ rất cao trên quỹ đạo. Những mảnh vỡ này có thể đe dọa các trạm vũ trụ có người lái, vệ tinh thương mại và các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Nguy cơ lớn hơn là hiệu ứng dây chuyền thường được gọi là “Hội chứng Kessler”: một vụ va chạm tạo ra mảnh vỡ, các mảnh vỡ tiếp tục va chạm với những vật thể khác, tạo thêm mảnh vỡ và cuối cùng khiến một số quỹ đạo trở nên khó hoặc thậm chí không thể tiếp cận. Điều này tạo ra một nghịch lý chiến lược.

Phá hủy một vệ tinh đối phương có thể mang lại lợi thế tức thời, nhưng hậu quả lâu dài có thể làm tổn hại chính hệ thống không gian mà bên tấn công cũng phụ thuộc. Vì thế, chiến tranh không gian đang có xu hướng chuyển từ phá hủy sang vô hiệu hóa.

Thay vì bắn hạ vệ tinh, một bên có thể tìm cách gây nhiễu liên lạc, tấn công mạng hoặc làm suy giảm khả năng hoạt động của hệ thống. Các phương thức sử dụng năng lượng định hướng hoặc laser cũng có thể làm giảm hiệu quả của vệ tinh mà không nhất thiết phá hủy hoàn toàn mục tiêu. Đây là lúc khái niệm “vùng xám” bắt đầu trở nên quan trọng.

Chiến tranh không cần tuyên chiến

Trong chiến tranh truyền thống, hành động quân sự thường tương đối dễ nhận diện: tên lửa được phóng, máy bay bị bắn hạ, căn cứ bị tấn công. Trong không gian, mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Các cường quốc đã có kich bản vũ khí không gian là tên lửa phóng từ mặt đất hoặc tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân (Ảnh minh họa: Politico)

Một tín hiệu liên lạc bị gián đoạn có thể là sự cố kỹ thuật hoặc hành động gây nhiễu. Một vệ tinh thay đổi quỹ đạo có thể là hoạt động dân sự hoặc nhằm tiếp cận một tài sản quân sự. Một công ty tư nhân thu thập hình ảnh Trái Đất có thể phục vụ khách hàng thương mại, nhưng dữ liệu đó cũng có thể có giá trị quân sự.

Khả năng xác định ai đã làm gì, với mục đích gì và hành động đó có phải là một cuộc tấn công hay không trở thành một vấn đề chiến lược. Tác chiến điện tử đã được Nga phát triển mạnh trong những năm gần đây, bao gồm khả năng gây nhiễu đường truyền giữa vệ tinh và các trạm mặt đất. Gây nhiễu đường lên đòi hỏi công nghệ và công suất lớn, trong khi gây nhiễu đường xuống có thể dễ tiếp cận hơn và có phạm vi ảnh hưởng hạn chế hơn.

Điều này khiến không gian trở thành một chiến trường đặc biệt: một hành động có thể tạo ra hiệu ứng quân sự đáng kể nhưng không nhất thiết để lại dấu vết rõ ràng về một cuộc tấn công.

Nhân tố AI

Trong môi trường mà số lượng vệ tinh và lượng dữ liệu tăng nhanh, một vấn đề mới xuất hiện: con người có thể không đủ khả năng xử lý tất cả thông tin.

Đây là nơi AI trở thành một công cụ quan trọng.

Lực lượng Vũ trụ Mỹ đang thử nghiệm hệ thống phần mềm R2C2, nhằm tự động hóa một số hoạt động như phát hiện mối đe dọa, thu thập và tổ chức dữ liệu cũng như hỗ trợ vận hành vệ tinh. Mục tiêu là giảm tải cho các chuyên gia khi số lượng vệ tinh ngày càng tăng.

Nếu trước đây các nhà phân tích phải mất nhiều thời gian để xử lý hình ảnh và dữ liệu vệ tinh, AI có thể nhanh chóng nhận diện những thay đổi bất thường. AI cũng có thể được tích hợp trực tiếp vào các hệ thống vệ tinh để phân tích hình ảnh gần như theo thời gian thực, phân biệt những hoạt động thông thường với dấu hiệu triển khai lực lượng hoặc thay đổi quân sự trên mặt đất.

Trung Quốc cũng đang phát triển các hệ thống AI phục vụ phân tích ảnh vệ tinh và theo dõi mảnh vỡ không gian. Chính tính chất “lưỡng dụng” của công nghệ khiến ranh giới giữa ứng dụng dân sự và quân sự tiếp tục bị xóa nhòa. Cuộc cạnh tranh trong không gian vì thế đang bước sang một tầng mới: không chỉ ai sở hữu nhiều vệ tinh hơn, mà ai có thể hiểu dữ liệu nhanh hơn và biến dữ liệu thành quyết định trước đối thủ.

Có vũ khí là có nguy cơ chiến tranh không gian

Nhân loại từng chứng kiến cuộc đua không gian giai đoạn Chiến tranh Lạnh, vốn tập trung vào những thành tựu có tính biểu tượng: ai đưa vệ tinh lên trước, ai đưa con người vào vũ trụ, ai đặt chân lên Mặt Trăng.

Sự xuất hiện của các loại vũ khí lưỡng dụng khiến chiến tranh không gian trong tương lai có thể là vùng xám (Ảnh minh họa: Asia Times)

Trong khi đó, cuộc đua hiện nay khác hẳn về mặt biểu hiện.

Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh về vệ tinh, phương tiện phóng, AI, dữ liệu, khả năng giám sát và những công nghệ có thể tạo ảnh hưởng từ quỹ đạo xuống Trái đất. Cùng lúc, khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò lớn trong việc tạo ra các tài sản không gian có tính chất lưỡng dụng.

Trong môi trường đó, ưu thế không gian không nhất thiết được đo lường bằng số lượng vũ khí. Nó có thể được tính toán bằng khả năng duy trì kết nối khi đối phương tìm cách gây nhiễu; khả năng bảo vệ vệ tinh khi có nguy cơ bị tiếp cận; khả năng phát hiện một chuyển động bất thường trước khi nó trở thành mối đe dọa; và khả năng sử dụng AI để biến hàng triệu dữ liệu rời rạc thành một bức tranh chiến lược.

Đây cũng là lý do chiến tranh trên quỹ đạo mang đặc trưng của “vùng xám”. Không có chiến tuyến rõ ràng. Không có thời điểm khai chiến rõ ràng. Và đôi khi, bên giành lợi thế có thể không cần nổ một phát súng nào.

Nếu chiến tranh trên Trái Đất thường bắt đầu bằng một hành động mà tất cả đều có thể nhìn thấy, chiến tranh trong không gian có thể bắt đầu bằng một chuỗi chuyển động mà hầu như không ai chú ý.

Đến khi những dấu hiệu ấy trở nên rõ ràng, cán cân có thể đã được thiết lập.

Không gian vì vậy đang trở thành một dạng “cao điểm” mới của quyền lực toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để giành ưu thế, trong khi các công ty tư nhân ngày càng trở thành một phần của bàn cờ. Trong cuộc đua này, hỏa lực vẫn quan trọng. Nhưng yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng nhìn thấy trước, hiểu nhanh hơn và hành động trước khi đối phương kịp phản ứng.

Đó là một kiểu chiến tranh khác: không rõ đen - trắng, không nhất thiết có tuyên chiến, và đôi khi không ai biết chính xác thời điểm nó bắt đầu.