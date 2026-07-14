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Cựu Bí thư Tân Cương Mã Hưng Thụy “ngã ngựa” vì tham nhũng nghiêm trọng

Thứ Ba, 22:49, 14/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc ngày 14/7 đã công bố quyết định kỷ luật đối với ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XX, cựu Bí thư Khu ủy Tân Cương, với hình thức “song khai” do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Theo thông tin được công bố, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã hoàn tất điều tra đối với ông Mã Hưng Thụy sau khi được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn. Trước đó, ngày 30/6, Bộ Chính trị nước này đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, đồng thời đưa ra ý kiến xử lý đối với các sai phạm của ông.

Kết luận điều tra cho thấy ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc đánh mất lý tưởng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức và liêm khiết; buông lỏng quản lý, dung túng cho cấp dưới và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đáng chú ý, cơ quan chức năng nêu rõ các hành vi “giao dịch quyền - sắc, tiền - sắc”, cùng tình trạng “tham nhũng kiểu gia đình” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu.

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Trung Quốc ngày 14/7 đã công bố hình thức kỷ luật đối với cựu Bí thư Khu ủy Tân Cương Mã Hưng Thụy. (Ảnh: HK01)

Ngoài ra, ông này còn bị xác định lợi dụng chức vụ để can thiệp vào công tác cán bộ, hoạt động kinh doanh, đấu thầu công trình; nhận số tiền và tài sản lớn bất hợp pháp. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng các hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, cấu thành tội phạm chức vụ và bị nghi ngờ nhận hối lộ.

Căn cứ các quy định liên quan, Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định khai trừ Đảng đối với ông Mã Hưng Thụy; Ủy ban Giám sát Quốc gia cách mọi chức vụ của ông này, đồng thời đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội XX, tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xử lý theo pháp luật. Quyết định khai trừ Đảng sẽ được chính thức phê chuẩn tại Hội nghị Trung ương tiếp theo.

Ông Mã Hưng Thụy là Ủy viên Bộ Chính trị thứ ba của khóa XX bị xử lý kỷ luật, sau các trường hợp của ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hựu Hiệp. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng Trung Quốc công bố chi tiết các sai phạm liên quan đến ông.

Trước đó, sau khi rời cương vị Bí thư Khu ủy Tân Cương vào tháng 7/2025, ông Mã Hưng Thụy không được phân công nhiệm vụ mới và vắng bóng trước công chúng từ tháng 9 cùng năm. Đến tháng 4/2026, ông bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Cuối tháng 6/2026, cơ quan lập pháp Trung Quốc đã bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ông này.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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