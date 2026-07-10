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Trung Quốc tạm thời cấm xuất khẩu khí heli

Thứ Sáu, 21:59, 10/07/2026
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VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan nước này vừa thông báo áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất khẩu khí heli, một nguồn tài nguyên được đánh giá có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Theo thông báo đăng tải trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/7, quyết định được đưa ra căn cứ theo các quy định của “Luật Ngoại thương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Biện pháp cấm xuất khẩu có hiệu lực ngay từ ngày công bố, trong khi các điều chỉnh tiếp theo sẽ được cơ quan chức năng thông báo sau.

Khí heli là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao và quốc phòng, bao gồm sản xuất chất bán dẫn, chế tạo nam châm siêu dẫn dùng trong thiết bị cộng hưởng từ (MRI), cũng như ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ như nén áp nhiên liệu tên lửa.

trung quoc tam thoi cam xuat khau khi heli hinh anh 1
Ảnh minh họa( Reuters)

Mặc dù là một trong những quốc gia nhập khẩu khí heli lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn có xuất khẩu mặt hàng này với quy mô hạn chế. Trong năm 2024, các thị trường nhập khẩu nhiều khí hiếm từ Trung Quốc gồm Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Mỹ.

Động thái đưa khí heli vào diện kiểm soát xuất khẩu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng phạm vi quản lý đối với các vật tư chiến lược, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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