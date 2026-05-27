Đại sứ Phạm Hùng Tâm tiếp các Nghị sỹ độc lập Quốc hội Liên bang Australia

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã nêu bật sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, nhấn mạnh những kết quả hợp tác nổi bật trên lĩnh vực giáo dục, thương mại, đầu tư và du lịch…, trong đó có sự tăng trưởng mạnh về số lượng du khách Australia sang Việt Nam trong những năm gần đây.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng đánh giá cao những lợi ích chiến lược tương đồng giữa hai nước, mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế và ủng hộ thương mại công bằng và tự do.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng nhân viên Đại sứ quán chụp ảnh cùng một số nghị sỹ Australia. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của một số nghị sĩ đối với cộng đồng người Việt tại Australia, nhấn mạnh tiếng Việt là một trong số 4 ngôn ngữ thông dụng nhất tại Australia, đã và đang đóng góp tích cực vào xã hội đa văn hóa của Australia.

Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của Hội Nghị sĩ Hữu nghị Australia – Việt Nam do Phó Chủ tịch Hạ viện Sa-rôn Clây-đơn (Sharon Claydon) đứng đầu, đang đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia – Việt Nam nói chung.

Các Nghị sĩ đều ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia, quan tâm tìm hiểu về lịch sử - văn hoá và bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, trao đổi về khả năng hợp tác giữa các địa phương, khu vực cử tri của mình với đối tác phù hợp phía Việt Nam.

Các nghị sỹ cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia Hội nghị sỹ hữu nghị Australia- Việt Nam và ủng hộ các hoạt động hợp tác kênh nghị viện giữa hai nước. Với sự tham gia của các nghị sỹ liên bang độc lập, Hội nghị sỹ hữu nghị Australia- Việt Nam trở nên đa dạng và toàn diện hơn, với các nghị sỹ đại diện cho nhiều khu vực bầu cử khác nhau trên toàn lãnh thổ Australia và đến từ các chính đảng, phong trào chính trị khác nhau, cùng chia sẻ quan điểm chung ủng hộ quan hệ hữu nghị- hợp tác Việt Nam- Australia.