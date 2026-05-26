Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

Trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến công du tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết, Washington hiện đã đưa ra một đề xuất khá hoàn chỉnh liên quan việc mở lại eo biển Hormuz cũng như thiết lập khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước vùng Vịnh và nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế muốn sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ông Rubio khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không vội vàng đạt một thỏa thuận nếu chưa bảo đảm các lợi ích an ninh của Mỹ, đồng thời Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao trước khi tính đến các lựa chọn khác.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, trở ngại lớn hiện nay chủ yếu nằm ở việc các bên cần thêm thời gian để phản hồi và xử lý các chi tiết kỹ thuật trong đàm phán. Ông Rubio tái khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng đây là ưu tiên hàng đầu.

Liên quan tới vấn đề Lebanon, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington cũng đang thúc đẩy tiến trình duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời tiếp tục gây sức ép với lực lượng Hezbollah mà Mỹ coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.