Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

Thứ Ba, 05:11, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến công du tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết, Washington hiện đã đưa ra một đề xuất khá hoàn chỉnh liên quan việc mở lại eo biển Hormuz cũng như thiết lập khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước vùng Vịnh và nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế muốn sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Dam phan my - iran van dang tien trien hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ông Rubio khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không vội vàng đạt một thỏa thuận nếu chưa bảo đảm các lợi ích an ninh của Mỹ, đồng thời Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao trước khi tính đến các lựa chọn khác.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, trở ngại lớn hiện nay chủ yếu nằm ở việc các bên cần thêm thời gian để phản hồi và xử lý các chi tiết kỹ thuật trong đàm phán. Ông Rubio tái khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng đây là ưu tiên hàng đầu.

Liên quan tới vấn đề Lebanon, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington cũng đang thúc đẩy tiến trình duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời tiếp tục gây sức ép với lực lượng Hezbollah mà Mỹ coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.

Quang Trung/VOV-Washington
Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei
Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ “bị thương nhẹ” ở mặt, đầu và chân trong cuộc không kích ngày 28/2, Bộ Y tế Iran cho biết giữa bối cảnh còn nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar
Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran vẫn chưa có được đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận, chiều 25/5, một phái đoàn quan chức cấp cao Iran đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan.

Nóng thế giới ngày 26/5: Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vây ở Hormuz
Nóng thế giới ngày 26/5: Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vây ở Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran, thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel, tình báo Mỹ nói về nơi ở và cách liên lạc bí mật của Lãnh tụ tối cao Iran...

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran
Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về đề xuất hoà bình mới giữa Mỹ và Iran
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về đề xuất hoà bình mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Cho đến lúc này, điều hiện hữu nhiều nhất trong “đề xuất hòa bình” mới giữa Mỹ và Iran không phải là các điều khoản rõ ràng, mà là một loạt câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.

