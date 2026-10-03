Nóng thế giới hôm nay 3/10: Hungary tránh căng thẳng ngoại giao với Nga

Hungary khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga: Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Hungary khẳng định, nước này không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga sau khi Moscow triệu tập Đại biện lâm thời của Hunggary và yêu cầu một nhóm nhân viên ngoại giao Hungary phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Đại sứ quán Nga tại Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập ông Gábor Gergics, Đại biện lâm thời Hungary tại Moscow để thông báo các biện pháp đáp trả liên quan đến việc Hungary trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vào ngày 8/9 vừa qua. Theo đó, một nhóm nhân viên của Đại sứ quán Hungary tại Moscow và các lãnh sự quán Hungary tại St. Petersburg và Kazan phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Ông Putin: Một số nước châu Âu có thái độ thù địch với Nga hơn cả Mỹ: Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23 ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, một số quốc gia châu Âu có cách tiếp cận với Nga cứng rắn hơn đáng kể so với Mỹ.

Ông Putin cho rằng, trong khi Mỹ đang tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột, một số quốc gia châu Âu lại có những chính sách và tuyên bố góp phần làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga. Theo ông, một trong những nguyên nhân có thể liên quan đến những khó khăn về kinh tế trong nước, tác động tới giới lãnh đạo và những thay đổi trong tâm lý chính trị tại các quốc gia này.

Điện Kremlin: Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng châu Âu đang bị kích động tâm lý về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và các nước châu Âu cần kiềm chế cảm xúc, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 1/10 khi trả lời câu hỏi của truyền thông nước ngoài.

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ: Năng lực tấn công và các hệ thống vũ khí mới đang là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Nga duy trì sức mạnh quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 1/10 tại thủ đô Moscow khi nhắc tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO.

Phát biểu tại phiên toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23, ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã nhận thức được rằng trong trường hợp bị NATO tấn công trực tiếp, họ sẽ phải đối mặt với “một đối thủ có quy mô gấp hơn hai lần về số lượng”.

Tổng thống Nga Putin gửi đi 3 thông điệp về trật tự thế giới mới VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/10, tại Phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai là một trong những nội dung được chờ đợi nhất của diễn đàn năm nay.

EU bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản bổ sung 27 tỷ euro: Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ yêu cầu của Kiev về khoản bổ sung 27 tỷ euro, bao gồm cả việc đẩy nhanh tiến độ thanh toán trong khoản vay 90 tỷ euro.

Theo hãng tin Bloomberg Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Ukraine tiếp tục các cải cách của mình, gắn liền với việc giải ngân theo từng giai đoạn 45 tỷ euro đầu tiên, dự kiến ​​sẽ được phân bổ theo chương trình này vào cuối năm nay. EU nói rõ rằng các khoản chi sẽ không được đẩy nhanh.

Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo FP-7 trong thực chiến: Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do trong nước sản xuất để tấn công thực chiến, bước đầu ghi nhận kết quả tích cực.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point.

Tổng thống Zelensky ngày 1/10 xác nhận quân đội nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do công ty quốc phòng Fire Point chế tạo trong một hoạt động tác chiến.

Ông Putin: Nga đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về Ukraine tại hội nghị Anchorage: Tổng thống Putin cho biết Nga đã chấp nhận các đề xuất của Mỹ liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi tháng 8/2025, đồng thời khẳng định Moscow luôn ủng hộ giải pháp chính trị - ngoại giao.

Phát biểu Phiên họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska hồi giữa tháng 8/2025, phía Nga đã thể hiện sự đồng thuận với những đề xuất do Mỹ đưa ra liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine.

Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz: Truyền thông Iran đưa tin, một siêu tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Ngày 1/10, hãng thông tấn Fars cùng một số nguồn tin của Iran cho biết phương tiện bị tập kích là siêu tàu chở dầu có công suất lên tới 2,5 triệu thùng dầu thô. Con tàu bị tấn công tại vị trí cách bờ biển của Oman khoảng 8km, khi đang lưu thông trên tuyến không do Iran cấp phép. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn cũng không nói rõ tại thời điểm bị tập kích, siêu tàu dầu có chở theo hàng hóa hay không.

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran: Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Phát biểu tại phiên toàn thể kỳ họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ Valdai ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin nói: “Chúng tôi hy vọng eo biển sẽ được mở cửa, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ đối với Iran - điều mà Iran đang theo đuổi và hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu”.

Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”: Iran hoan nghênh việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, gọi đây là “chiến thắng lịch sử”, đồng thời kêu gọi Washington rời khỏi khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1/10 hoan nghênh việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi quân đội Mỹ rời Iraq, IRGC gửi lời chúc mừng tới người dân Iraq và các lực lượng mà Tehran gọi là “những chiến binh cách mạng của thế giới Hồi giáo”, đồng thời coi sự kiện này là một “chiến thắng lịch sử”.

Mỹ triển khai tăng cường nhiều khí tài đến Trung Đông: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, truyền thông phương Tây và khu vực khẳng định quân đội Mỹ đã và đang điều động thêm nhiều khí tài hạng nặng tới khu vực.

Hãng tin Axios hôm 2/10 cho biết tháng 9 vừa qua, quân đội Mỹ đã triển khai tăng cường 2 tổ hợp đánh chặn tên lửa Patriot tới 2 quốc gia vùng Vịnh là Saudi Arabia và Qatar. Nguồn tin khẳng định thông tin này đã được các quan chức Mỹ và một quan chức khu vực tiết lộ. Tuy nhiên, động thái chưa được quân đội Mỹ cũng như 2 liên quan xác nhận.

Biểu tình học sinh, sinh viên lan rộng, Thủ tướng Pháp triệu tập họp khẩn: Ngày 1/10, làn sóng bãi khóa và biểu tình của học sinh, sinh viên tại Pháp tiếp tục leo thang dữ dội, làm tê liệt hàng trăm trường học trên cả nước.

Chỉ riêng trong sáng 1/10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 169 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: Reuters.

Trước nguy cơ khủng hoảng vượt tầm kiểm soát, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn liên bộ để thống nhất các biện pháp ứng phó.

Khởi phát từ một số trường trung học tại thủ đô Paris hồi cuối tháng 9, ngọn lửa phản đối đã nhanh chóng lan rộng sang hàng loạt đô thị lớn như Lille, Strasbourg, Marseille, Nantes hay Rennes. Đáng lo ngại, phong trào hiện đã lan sang các giảng đường đại học.

Tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 phi hành gia cập bến Trạm Vũ trụ quốc tế: Tên lửa Falcon 9 hai tầng, mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon được điều khiển tự động cùng phi hành đoàn 4 người gồm 2 người Mỹ, 1 người Canada và 1 người Nga, được phóng từ Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral, dọc bờ biển Đại Tây Dương của bang Florida, Mỹ đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 1/10.