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Cải chính

Đảng Dân chủ tạm dẫn trước trong kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

Thứ Tư, 08:25, 04/11/2026
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VOV.VN - Những kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 cho thấy đảng Dân chủ đang tạm dẫn trước về số ghế được xác định tại Quốc hội, trong khi cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ.

Theo số liệu cập nhật đến 20h ngày 3/11 (theo giờ miền Đông), hiện đã xác định được 72 trong tổng số 100 ghế Thượng viện Mỹ, trong đó đảng Dân chủ và các thượng nghị sĩ liên kết nắm 45 ghế, so với 34 ghế của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, số liệu này bao gồm cả những ghế không phải bầu lại và chưa phản ánh cán cân quyền lực cuối cùng.

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Khu vực bỏ phiếu được bố trí các buồng riêng biệt nhằm bảo đảm quyền bỏ phiếu kín của cử tri Mỹ.

Đáng chú ý, theo số liệu kiểm phiếu, dự báo Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff đã tái đắc cử tại bang Georgia, qua đó giúp đảng này bảo vệ thành công một ghế quan trọng mà đảng Cộng hòa đặt mục tiêu giành lại. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Georgia từng bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ cũng ghi nhận những chiến thắng đầu tiên ở Florida, Georgia, Ohio, Kentucky và Vermont. Trong khi đó, đảng Cộng hòa giành được một số ghế tại Florida và Kentucky. Tuy nhiên, phần lớn trong tổng số 435 ghế Hạ viện vẫn đang chờ kết quả, đặc biệt là khoảng 40 cuộc đua được đánh giá có thể quyết định quyền kiểm soát cơ quan này.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump suy giảm, khi cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về giá cả sinh hoạt, giá nhiên liệu tăng cao và cuộc xung đột với Iran. Theo các cuộc khảo sát cử tri sau bỏ phiếu, khoảng 70% người được hỏi mong muốn Quốc hội tăng cường vai trò giám sát và kiểm soát quyền lực của tổng thống.

Quang Trung/VOV-Washington
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