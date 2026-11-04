Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu, hai đảng cạnh tranh quyền kiểm soát Quốc hội

Đây được xem là một sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ định hình cán cân quyền lực tại Washington mà còn tác động trực tiếp đến việc triển khai các chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ sáng sớm theo giờ địa phương tại nhiều bang. Tại thủ đô Washington D.C., cử tri đến các địa điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân, với sự hỗ trợ của nhân viên bầu cử và hệ thống thiết bị đánh dấu phiếu bầu điện tử. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí riêng biệt nhằm bảo đảm tính bí mật của lá phiếu. Công tác tổ chức, kiểm tra danh sách cử tri và hướng dẫn bỏ phiếu được triển khai theo quy định của từng địa phương.

Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể tác động tới 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump (Ảnh: Bloomberg).

Các cử tri tại Thủ đô nước Mỹ bày tỏ những mối quan tâm khác nhau khi đi bỏ phiếu, từ chi phí sinh hoạt tăng cao, giá xăng, việc triển khai Vệ binh Quốc gia cho đến quan hệ giữa chính quyền địa phương và Nhà Trắng.

Một số cử tri cho rằng, cuộc sống hiện nay đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với một thập kỷ trước, trong khi những người khác mong muốn các đại diện được bầu sẽ đặt lợi ích của người dân lên trên những tranh cãi đảng phái: “Chi phí sinh hoạt hiện nay đã tăng vọt so với khoảng 10 năm trước. Mọi thứ giờ đây quá đắt đỏ".

“Giá xăng, tình hình tội phạm, giá thực phẩm, khả năng tìm được nhà ở với mức giá phải chăng - tất cả đều là những vấn đề đáng quan tâm. Đặc biệt, với những gia đình có con nhỏ chuẩn bị trở lại trường học. Có rất nhiều khoản chi phí và trách nhiệm mà các bậc phụ huynh phải gánh vác khi nuôi dạy con cái”.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện được đưa ra bầu lại. Ngoài ra, cử tri tại nhiều bang cũng lựa chọn thống đốc, các thành viên cơ quan lập pháp bang và nhiều chức danh chính quyền địa phương. Một số bang và địa phương còn tổ chức bỏ phiếu về những đề xuất chính sách liên quan đến thuế, giáo dục, quản lý ngân sách và các vấn đề xã hội.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ vào thời điểm giữa nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống Mỹ. Đây là dịp để cử tri đánh giá hoạt động của chính quyền đương nhiệm, đồng thời lựa chọn những đại diện sẽ tham gia xây dựng luật pháp, quyết định ngân sách và giám sát hoạt động của chính phủ liên bang.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 VOV.VN - Ngày 3/11, cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội, đồng thời lựa chọn nhiều chức danh cấp bang và địa phương.

Theo quy định, toàn bộ thành viên Hạ viện phải tham gia bầu cử lại sau mỗi hai năm, trong khi các thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và khoảng 1/3 số ghế được bầu lại trong mỗi kỳ bầu cử. Chính vì vậy, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể tương quan lực lượng giữa hai đảng tại Quốc hội.

Trước ngày bầu cử, đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, trong đó nắm 53 ghế tại Thượng viện, so với 47 ghế của đảng Dân chủ và các nghị sĩ độc lập liên kết. Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế Thượng viện để có đa số, trong khi cuộc cạnh tranh tại Hạ viện diễn ra với cách biệt ghế tương đối sít sao.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế và xã hội. Chi phí sinh hoạt, giá hàng hóa, nhà ở, việc làm, chính sách nhập cư và an ninh biên giới là những chủ đề được các ứng viên của cả hai đảng tập trung đề cập trong suốt chiến dịch vận động tranh cử.

Các điểm bỏ phiếu sẽ lần lượt đóng cửa trong tối 3/11 theo giờ địa phương. Do nước Mỹ trải dài qua nhiều múi giờ, quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu không đồng thời trên toàn quốc. Những kết quả đầu tiên dự kiến xuất hiện trong đêm bầu cử, nhưng một số cuộc đua có cách biệt sít sao có thể cần thêm thời gian để xác định kết quả cuối cùng.