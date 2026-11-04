English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu, hai đảng cạnh tranh quyền kiểm soát Quốc hội

Thứ Tư, 06:57, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/11, cử tri Mỹ bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump.

Đây được xem là một sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ định hình cán cân quyền lực tại Washington mà còn tác động trực tiếp đến việc triển khai các chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ sáng sớm theo giờ địa phương tại nhiều bang. Tại thủ đô Washington D.C., cử tri đến các địa điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân, với sự hỗ trợ của nhân viên bầu cử và hệ thống thiết bị đánh dấu phiếu bầu điện tử. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí riêng biệt nhằm bảo đảm tính bí mật của lá phiếu. Công tác tổ chức, kiểm tra danh sách cử tri và hướng dẫn bỏ phiếu được triển khai theo quy định của từng địa phương.

cu tri my bat dau bo phieu, hai dang canh tranh quyen kiem soat quoc hoi hinh anh 1
Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể tác động tới 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump (Ảnh: Bloomberg).

Các cử tri tại Thủ đô nước Mỹ bày tỏ những mối quan tâm khác nhau khi đi bỏ phiếu, từ chi phí sinh hoạt tăng cao, giá xăng, việc triển khai Vệ binh Quốc gia cho đến quan hệ giữa chính quyền địa phương và Nhà Trắng.

Một số cử tri cho rằng, cuộc sống hiện nay đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với một thập kỷ trước, trong khi những người khác mong muốn các đại diện được bầu sẽ đặt lợi ích của người dân lên trên những tranh cãi đảng phái: “Chi phí sinh hoạt hiện nay đã tăng vọt so với khoảng 10 năm trước. Mọi thứ giờ đây quá đắt đỏ".

“Giá xăng, tình hình tội phạm, giá thực phẩm, khả năng tìm được nhà ở với mức giá phải chăng - tất cả đều là những vấn đề đáng quan tâm. Đặc biệt, với những gia đình có con nhỏ chuẩn bị trở lại trường học. Có rất nhiều khoản chi phí và trách nhiệm mà các bậc phụ huynh phải gánh vác khi nuôi dạy con cái”.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện được đưa ra bầu lại. Ngoài ra, cử tri tại nhiều bang cũng lựa chọn thống đốc, các thành viên cơ quan lập pháp bang và nhiều chức danh chính quyền địa phương. Một số bang và địa phương còn tổ chức bỏ phiếu về những đề xuất chính sách liên quan đến thuế, giáo dục, quản lý ngân sách và các vấn đề xã hội.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ vào thời điểm giữa nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống Mỹ. Đây là dịp để cử tri đánh giá hoạt động của chính quyền đương nhiệm, đồng thời lựa chọn những đại diện sẽ tham gia xây dựng luật pháp, quyết định ngân sách và giám sát hoạt động của chính phủ liên bang.

Theo quy định, toàn bộ thành viên Hạ viện phải tham gia bầu cử lại sau mỗi hai năm, trong khi các thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và khoảng 1/3 số ghế được bầu lại trong mỗi kỳ bầu cử. Chính vì vậy, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể tương quan lực lượng giữa hai đảng tại Quốc hội.

Trước ngày bầu cử, đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, trong đó nắm 53 ghế tại Thượng viện, so với 47 ghế của đảng Dân chủ và các nghị sĩ độc lập liên kết. Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế Thượng viện để có đa số, trong khi cuộc cạnh tranh tại Hạ viện diễn ra với cách biệt ghế tương đối sít sao.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế và xã hội. Chi phí sinh hoạt, giá hàng hóa, nhà ở, việc làm, chính sách nhập cư và an ninh biên giới là những chủ đề được các ứng viên của cả hai đảng tập trung đề cập trong suốt chiến dịch vận động tranh cử.

Các điểm bỏ phiếu sẽ lần lượt đóng cửa trong tối 3/11 theo giờ địa phương. Do nước Mỹ trải dài qua nhiều múi giờ, quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu không đồng thời trên toàn quốc. Những kết quả đầu tiên dự kiến xuất hiện trong đêm bầu cử, nhưng một số cuộc đua có cách biệt sít sao có thể cần thêm thời gian để xác định kết quả cuối cùng.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khảo sát ngày bầu cử: 3/4 cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước
Khảo sát ngày bầu cử: 3/4 cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước

VOV.VN - Khảo sát của AP cho thấy khoảng 75% cử tri Mỹ không hài lòng trước tình hình nước đất nước hiện nay. Kinh tế và thực trạng nền dân chủ là hai vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Khảo sát ngày bầu cử: 3/4 cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước

Khảo sát ngày bầu cử: 3/4 cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước

VOV.VN - Khảo sát của AP cho thấy khoảng 75% cử tri Mỹ không hài lòng trước tình hình nước đất nước hiện nay. Kinh tế và thực trạng nền dân chủ là hai vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Cử tri Mỹ thờ ơ, Đảng Cộng hòa lo “hụt hơi” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Cử tri Mỹ thờ ơ, Đảng Cộng hòa lo “hụt hơi” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Dù sở hữu lợi thế tài chính và bản đồ bầu cử thuận lợi, đảng Cộng hòa đang đối mặt với nỗi lo về mức độ nhiệt tình của cử tri so với đảng Dân chủ. Xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu cao và những bất ổn kinh tế đang làm suy giảm sức hút của Tổng thống Donald Trump cũng như phe Cộng hòa trước ngày bỏ phiếu.

Cử tri Mỹ thờ ơ, Đảng Cộng hòa lo “hụt hơi” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cử tri Mỹ thờ ơ, Đảng Cộng hòa lo “hụt hơi” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Dù sở hữu lợi thế tài chính và bản đồ bầu cử thuận lợi, đảng Cộng hòa đang đối mặt với nỗi lo về mức độ nhiệt tình của cử tri so với đảng Dân chủ. Xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu cao và những bất ổn kinh tế đang làm suy giảm sức hút của Tổng thống Donald Trump cũng như phe Cộng hòa trước ngày bỏ phiếu.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặt Tổng thống Trump trước phép thử chính trị quan trọng.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặt Tổng thống Trump trước phép thử chính trị quan trọng.

Cử tri Mỹ lo lắng về kinh tế và chi phí sinh hoạt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Cử tri Mỹ lo lắng về kinh tế và chi phí sinh hoạt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Khoảng 8 trong 10 cử tri Mỹ mong muốn có thay đổi đáng kể, hoặc thay đổi toàn diện trong cách chính quyền điều hành đất nước, trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cử tri Mỹ lo lắng về kinh tế và chi phí sinh hoạt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cử tri Mỹ lo lắng về kinh tế và chi phí sinh hoạt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Khoảng 8 trong 10 cử tri Mỹ mong muốn có thay đổi đáng kể, hoặc thay đổi toàn diện trong cách chính quyền điều hành đất nước, trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ