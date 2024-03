Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Verbove. Quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía Tây Bắc Verbove thuộc khu vực Zaporizhzhia và tiến thêm được 2km, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We Are Together with Russia nói với Tass ngày 25/3.

"Quân đội của chúng tôi đã xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Tây Bắc Verbove và tiến được 2km. Họ đã kiểm soát được ít nhất 5 thành trì. Ngoài ra, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng", ông Vladimir Rogov cho hay, đồng thời nhấn mạnh đây không phải thành công duy nhất của quân đội Nga theo hướng Zaporizhzhia.

Theo ông: "Một số thành công đã đạt được ở Tây Bắc Robotyne. Tại đây, quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của mình. Họ cũng tiến công được một chút gần Staromaiorske".

Binh sỹ Ukraine khai hỏa pháo tự hành CAESAR ở miền Đông, ngày 28/12/2022. Ảnh: Getty

Ukraine nói Nga phóng tên lửa đạn đạo vào trụ sở Cơ quan An ninh của Kiev. Phía Ukraine cho biết, tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Crimea và nhằm vào trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đúng vào ngày kỷ niệm của lực lượng an ninh Ukrain (25/3).

Các nguồn tin của tờ Kyiv Post bên trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác nhận rằng vào hôm 25/3, hai quả tên lửa đạn đạo được phóng từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, hướng tới thủ đô Kiev và nhằm vào trụ sở SBU. Theo các nguồn tin này, các quả tên lửa nhằm vào nơi làm việc của các quan chức cấp cao thuộc SBU. Tuy nhiên, không quân Ukraine cho biết hai quả tên lửa đó đã bị bắn rơi trước khi tới mục tiêu.

Phóng viên Kyiv Post ở các khu vực khác nhau tại thủ đô Kiev ghi nhận có 2 vụ nổ lớn vào khoảng 10h30 phút (giờ địa phương). Nhiều tiếng nổ vang lên ở trung tâm Kiev vào thời điểm khoảng 30 giây sau khi có tiếng còi báo động phòng không.

Ukraine vô hiệu hóa tuyến đường tiếp viện huyết mạch của Nga. Báo Kyiv Independent dẫn lời ông Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ngày 25/3 cho biết hiện giờ Nga không còn sử dụng cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch để vận chuyển vũ khí từ đất liền Nga đến bán đảo Crimea nữa.

"Trước kia, mỗi ngày có từ 42-46 chuyến tàu chở vũ khí, đạn dược chạy qua đây. Hiện nay, chỉ còn 4-5 chuyến mỗi ngày, gồm 4 chuyến tàu chở khách và 1 chuyến tàu chở hàng", ông Maliuk nói.

Ông Maliuk cho rằng, khi cây cầu được khôi phục hoàn toàn, Nga có thể sẽ lại sử dụng để vận chuyển vũ khí. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng tiến hành các vụ tập kích khác nhằm vào Crimea.

Binh sĩ Ukraine phàn nàn vì Starlink của tỷ phú Elon Musk "chập chờn". Quân nhân Ukraine cho biết đang gặp sự cố trong việc kết nối với dịch vụ internet Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk, một thiết bị quan trọng giúp Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào Nga.

Binh sĩ Ukraine nói với truyền thông Mỹ rằng họ liên tục gặp vấn đề khi kết nối với Starlink trong thời gian qua, đồng thời cho biết phía Nga dường như cũng đang sử dụng hệ thống internet vệ tinh này. Theo các quân nhân Ukraine trên tiền tuyến, tốc độ kết nối với Starlink đã giảm trong những tháng qua và họ gặp tình trạng chập chờn khi cần dùng dịch vụ internet.

Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Cả Starlink, công ty vận hành SpaceX và tỷ phú Musk đều từ chối bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, các chuyên gia và binh sĩ cho rằng, việc có nhiều hệ thống Starlink trong cùng một khu vực chiến đấu ở 2 bên tiền tuyến có thể ảnh hưởng tới tốc độ kết nối.

EU chuyển Ukraine nửa triệu đạn pháo. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine và sẽ cung cấp 1 triệu quả vào cuối năm nay.

Theo báo West Observer, ông Borrell viết trên blog rằng EU sẽ huấn luyện cho 60.000 lính Ukraine vào mùa hè này. Hồi tháng 3/2023, EU thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong vòng một năm. Tuy nhiên, tới tháng 10 cùng năm, có vẻ như khối này khó có thể đạt được mục tiêu đề ra do không thể đẩy mạnh sản xuất. Nhà lãnh đạo EU này cho biết thêm: "Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng đang cung cấp cho Ukraine 400.000 quả đạn pháo thông qua các hợp đồng thương mại".

Tuy nhiên, ông Borrell cho biết, nguồn cung đạn pháo theo kế hoạch vẫn chưa đủ cho Ukraine - đất nước đang bị xung đột tàn phá. "Còn lâu mới đủ và chúng tôi phải tăng cả năng lực sản xuất lẫn nguồn tài chính dành để hỗ trợ Ukraine".

Ukraine tung bằng chứng bắn rơi 2 tên lửa siêu thanh của Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố, nước này đã bắn rơi 2 tên lửa của Nga tấn công Kiev hôm 25/3.

"Vào khoảng 10h30, quân đội Nga tấn công Kiev bằng hai tên lửa đạn đạo từ Crimea. Các mục tiêu đã bị tiêu diệt, loại tên lửa đang được xác định", tuyên bố cho biết. Sau khi tên lửa bị đánh chặn, mảnh vỡ của nó rơi xuống Kiev và phá hỏng một số ngôi nhà ở quận Pechersk. Có 7 người bị thương do mảnh vỡ tên lửa rơi.

Trang Militarnyi, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine, sau đó cho biết các tên lửa đã bay quãng đường 580km tới Kiev trong vòng 3 phút, điều này cho thấy tốc độ bay siêu vượt âm. Tốc độ ước tính của tên lửa là 11.600km/h, hoặc hơn Mach 9 (nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh). Tốc độ này giống với tên lửa 3M22 Zircon, dòng vũ khí mà Ukraine tháng trước nói rằng Nga đã sử dụng để tập kích Kiev.

Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng họ nhiều lần tuyên bố rằng Zircon có thể qua mặt các hệ thống phòng không hiện tại.

Ukraine đang rút lui từ Bogdanovka về Chasov Yar. Kênh Rybar đưa tin, tại phía tây Bakhmut, lực lượng Kiev đang dần rút lui từ Bogdanovka đến các vị trí kiên cố gần Chasov Yar dưới áp lực của Nga. Các trận chiến đang diễn ra ở Krasnohorivka theo hướng Donetsk, nơi vùng kiểm soát đã mở rộng một chút về phía đông đường cao tốc O0532.

Kênh Military Summary cũng xác nhận thông tin trên.