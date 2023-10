Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/10

Xe tăng Nga T-90M khai hỏa, xuyên phá phòng tuyến của Ukraine tại Bakhmut: Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, bắn hạ 85 binh sĩ Ukraine ở khu vực Zaporizhia trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hỏa lực xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải video cho thấy kíp lái xe tăng T-90M của nước này đã công phá cứ điểm kiên cố của Ukraine ở Bakhmut.

Cùng ngày, Ukraine cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong mùa đông tới, và Ukraine sẵn sàng phản công nếu bị nhắm.

Nga tuyên bố phá hủy 4 xe tăng Leopard trong một ngày ở Zaporizhzhia: Nga tuyên bố đã phá hủy 4 xe tăng Leopard trong một ngày ở Zaporizhzhia. Trong khi đó Ukraine nói lực lượng nước này đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga ở mặt trận này, thiệt hại ước tính lên tới 25 triệu USD.

Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào “We Are Together with Russia” ngày 27/10 cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 4 xe tăng Leopard do Đức sản xuất ở khu vực Zaporizhzhia trong một ngày.

Nga triển khai lực lượng "đặc biệt" tới tiền tuyến ở Biển Đen: Nga đã triển khai những con cá heo chiến đấu được huấn luyện đặc biệt đến gần nơi diễn ra giao tranh ác liệt ở miền Nam Ukraine, nhằm mở rộng việc sử dụng loài động vật này ở Biển Đen.

Những hình ảnh do Naval News chia sẻ cho thấy, các chuồng nuôi cá heo đã xuất hiện tại một căn cứ hải quân Nga ở thị trấn Novoozerne, cách thành phố Yevpatoriya tại phía Tây Crimea không xa. Novoozerne nằm ở phía Bắc Sevastopol và gần phía Nam Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine.

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine: Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban Quốc hội về các vấn đề châu Âu ngày 26/10, ông Fico cho biết: "Với tư cách là một Thủ tướng, tôi sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine". Ông cũng giải thích về lập trường của chính phủ nước này, theo đó "chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự là giải pháp tốt nhất chúng ta có thể làm cho Ukraine".

Giá đạn pháo 155mm ngày càng tăng, 8,6 triệu USD cho 1.000 viên: Giá của đạn pháo 155mm đã tăng 4 lần kể từ năm 2021, đây thực sự là một vấn đề lớn đối với các nước phương Tây và ảnh hưởng đến nguồn đạn dược cho Ukraine.

Người đứng đầu ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer đã công bố mức giá hiện tại của loại đạn pháo 155mm thông thường. Thông tin này thực sự có thể gây sốc, bởi theo ông Rob Baue, mỗi một viên đạn 155mm đã có giá hơn 8.000 euro.

Mức giá của đạn 155mm tăng vọt từ 2.000 euro trong năm 2021 lên gấp bốn lần chủ yếu là do nhu cầu ngày càng lớn trong khi khả năng sản xuất lại không đáp ứng kịp thời.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện.

Khi được hỏi cần làm gì để giảm mức độ đối đầu trong cuộc xung đột với Ukraine, ông Lavrov nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ không phải là làm dịu đi, mà là không để đối phương đánh bại”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga không tìm cách né tránh các cuộc đàm phán.