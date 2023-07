Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/7

Ukraine thừa nhận Nga có cách áp chế tên lửa HIMARS. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói rằng Nga đã tìm được cách áp chế các loại đạn pháo dẫn đường bằng GPS, bao gồm cả đạn dành cho hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Khi những hệ thống này lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào năm 2022, chúng “có độ chính xác cao”, ông Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 5/7. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Nga có hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh và Moscow đã tìm ra cách áp chế tên lửa HIMARS và cũng như pháo dẫn đường bằng GPS.

Binh sỹ Ukraine sử dụng súng phóng lựu trong một cuộc diễn tập ngày 7/4/2023. Ảnh: AFP

Tướng Pháp dự báo Ukraine phản công thất bại. Cuộc phản công của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại vì quân đội Nga có lợi thế hơn đối phương về mọi mặt, ông Jean-Bernard Pinatel, một tướng Pháp đã nghỉ hưu cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS.

“Tôi hoàn toàn không tin cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công. Nga có ưu thế đáng kể trên không và họ cũng có lợi thế trên mặt đất. Ngay chính Ukraine cũng thừa nhận rằng họ bắn 4.000 quả đạn mỗi ngày trong khi Nga bắn 20.000 quả”, ông Pinatel, chuyên về Nga và Trung Đông, cho biết. Vị tướng này cũng cho rằng tỷ lệ thiệt hại về thiết bị và nhân sự của Ukraine sẽ cao gấp 5 lần so với Nga. Theo ông, Kiev đang gặp trở ngại nghiêm trọng do thiếu nguồn nhân lực.

Nghị sĩ Nga nói Ukraine sắp cho nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nói rằng Ukraine có kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Litva vào ngày 11-12/7 tới. Theo ông Slutsky, đây là “lá bài cuối cùng” của ông Zelensky nhằm lôi kéo phương Tây trực tiếp can dự vào xung đột Nga-Ukraine.

“Theo Rosenergoatom, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã liên lạc với ông Zelensky. Lý do rất rõ ràng - để thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine từ bỏ kế hoạch của mình”, ông Slutsky nói. Ngoài ra, ông Slutsky cũng cho rằng “từ bỏ viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev” sẽ hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ lời nói nào.

Ông Medvedev đề xuất cách chấm dứt xung đột ở Ukraine “trong vài ngày”. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng nếu Mỹ và đồng minh ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev sẽ kết thúc nhanh chóng.

"Nếu NATO, chủ yếu là Mỹ và các đồng minh dừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine thì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ kết thúc chỉ trong vài tháng", ông Medvedev nói. Ông thậm chí cho rằng nó có thể kết thúc "trong vài ngày" nếu Washington và đồng minh ngừng các đợt vận chuyển trên. Ông Medvedev cho biết, bất kỳ cuộc xung đột nào, bất kể quy mô ra sao đều có thể chấm dứt "rất nhanh chóng... nếu một hiệp định hòa bình được ký kết hoặc một bên làm những điều Mỹ từng làm năm 1945, đó là sử dụng vũ khí hạt nhân và ném bom vào các thành phố của Nhật Bản" mặc dù cái giá là “sinh mạng của 300.000 người”.

Nga dội hỏa lực tấn công điểm tập kết binh sỹ và vũ khí Ukraine gần Bakhmut. Nga ngày 5/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công 3 nhóm binh sỹ Ukraine gần Bakhmut.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công trên các trục Donetsk, Lyman, Nam Donetsk và Zaporizhzhia. Ở mặt trận Donetsk, các đơn vị phòng thủ thuộc cụm quân miền Nam đã đẩy lùi thành công 9 đợt tấn công của đối phương vào các khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, tại thành phố Bakhmut Nga đã tấn công ba điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Ukraine phong tỏa tòa án trung tâm Kiev sau vụ nổ nghi do đánh bom tự sát. Ukraine đã phong tỏa tòa án quận Shevchenskivskyi ở khu vực trung tâm thủ đô Kiev, sau khi xảy ra một vụ nổ lớn, bị nghi ngờ do đánh bom liều chết. Video do Reuters đăng tải cho thấy, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa một tuyến đường và xe cứu thương được điều động đến gần hiện trường. Theo trang Strana.ua, ít nhất 5 xe cứu thương và một số phương tiện chữa cháy đã được triển khai.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan quân sự thành phố Kiev xác nhận vào lúc 17h20 ngày 5/7 đã xảy ra một vụ nổ tại Tòa án quận Shevchenskivskyi ở khu vực trung tâm thủ đô của Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, một người đàn ông được đưa đến phiên tòa đã kích trong nhà vệ sinh của tòa án.

Tổng thống Ukraine thừa nhận phản công chững lại. Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 5/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các bãi mìn dày đặc của Nga đã khiến chiến dịch phản công chững lại, quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn.

Ông Zelensky cho rằng nếu phương Tây chuyển giao vũ khí sớm hơn, Ukraine có thể đã triển khai chiến dịch phản công nhanh chóng hơn, do thiếu vũ khí phù hợp, ở một số khu vực, quân đội Ukraine thậm chí chưa thể nghĩ tới việc có thể phản công.

Ukraine tấn công chậm lại nhằm tiêu hao lực lượng Nga. Theo Kiev Post, Ukraine đang áp dụng chiến lược phản công một cách từ từ thay vì đánh chớp nhoáng nhằm tiêu hao lực lượng Nga và đánh bật họ ra khỏi các khu vực phòng thủ.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksi Danilov, cho biết, các lực lượng Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ chính của họ là tiêu diệt nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, pháo binh và hệ thống phòng không của Nga.

Tổng thống Belarus tiết lộ lãnh đạo Wagner đã quay về Nga. Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin hiện đang ở thành phố St. Petersburg, không còn ở trên lãnh thổ Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko cho hay trong cuộc họp báo với truyền thông quốc tế ở Minsk. Ngày 27/6, ông Lukashenko thông báo lãnh đạo Wagner đã đến Belarus như một phần của thỏa thuận.

Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus. Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 6/7 tuyên bố rằng các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình với lực lượng vũ trang Belarus nếu họ đến đóng quân ở đất nước này.

Tổng thống Lukashenko nói với phóng viên của CNN tại một buổi họp báo: “Như những gì tôi được biết vào sáng nay, các chiến binh Wagner hiện đóng trong doanh trại của họ để nghỉ ngơi sau khi tham chiến ngoài tiền tuyến”. Ông Lukashenko phủ nhận việc nếu tiếp nhận lực lượng Wagner thì điều đó sẽ tạo ra nguy hiểm cho Belarus.