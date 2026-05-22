中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Diễn đàn GLOBSEC 2026 tại Séc - định hình chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu

Thứ Sáu, 07:13, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 21-23/5/2026, tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc sẽ diễn ra Diễn đàn an ninh toàn cầu GLOBSEC lần thứ 21 với chủ đề “Sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu” nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề quốc phòng, công nghệ và trật tự địa chính trị toàn cầu.

Diễn đàn an ninh toàn cầu năm nay được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Séc Petr Pavel, thu hút sự tham gia của khoảng 1.800 các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà báo từ hơn 75 quốc gia trên thế giới.

Trong ba ngày làm việc, Diễn đàn sẽ tiến hành hơn năm mươi chủ đề thảo luận, tập trung vào sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu, an ninh quốc phòng châu Âu, tình hình Ukraine và khu vực Trung Đông. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn có ảnh hưởng nhất châu Âu trong việc định hình an ninh và ổn định toàn cầu.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng thống Pavel nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa NATO và EU, cũng như tầm quan trọng chiến lược của việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

dien dan globsec 2026 tai sec - dinh hinh chinh sach quoc phong va an ninh chau Au hinh anh 1
Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu tại Diễn đàn GLOBSEC 2026 ngày 21.05.26 tại Praha (Ảnh: Theo ČTK)

Theo ông, NATO và EU không phải là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực an ninh châu Âu, mà nên hoạt động như những trụ cột bổ sung cho nhau. Các yêu cầu quân sự của NATO định hướng các khoản đầu tư của EU và ngược lại các khoản đầu tư của EU củng cố khả năng răn đe của NATO.

Chia sẻ tại diễn đàn, Bộ trưởng Công nghiệp Séc Karel Havlíček cảnh báo, các chính sách về khí hậu và năng lượng, cũng như cách tiếp cận của EU đối với vấn đề di cư là những nguyên nhân khiến khả năng cạnh tranh của châu Âu ngày càng suy giảm. Theo ông Havlíček, châu Âu cần chú trọng đến giáo dục, thu hút giới trẻ và các doanh nhân, cũng như đầu tư vào khoa học và hướng đến hiệu quả của nền kinh tế.

Liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Séc Karel Řehka cho rằng, hiện nay Mỹ sẽ khó có thể bảo đảm an ninh cho châu Âu như trước đây. Do đó, bên cạnh việc duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương, châu Âu cũng cần tăng cường năng lực quốc phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khủng hoảng.

Diễn đàn GLOBSEC 2026 diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có chiều hướng gia tăng. Với chủ đề “Sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu”, diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp và kế hoạch ứng phó với một loạt các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Diễn đàn GLOBSEC séc chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu châu âu an ninh quốc phòng praha Diễn đàn an ninh toàn cầu GLOBSEC lần thứ 21 Diễn đàn an ninh toàn cầu GLOBSEC nato eu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Séc đối mặt nguy cơ đợt hạn hán lịch sử, cảnh báo cháy rừng lan rộng trên cả nước
Séc đối mặt nguy cơ đợt hạn hán lịch sử, cảnh báo cháy rừng lan rộng trên cả nước

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 65 năm qua, cảnh báo cháy rừng được ban hành khẩn cấp trong bối cảnh điều kiện khô hạn đang lan rộng nhiều nơi trên khắp cả nước.

Séc đối mặt nguy cơ đợt hạn hán lịch sử, cảnh báo cháy rừng lan rộng trên cả nước

Séc đối mặt nguy cơ đợt hạn hán lịch sử, cảnh báo cháy rừng lan rộng trên cả nước

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 65 năm qua, cảnh báo cháy rừng được ban hành khẩn cấp trong bối cảnh điều kiện khô hạn đang lan rộng nhiều nơi trên khắp cả nước.

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow
Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng
Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Séc đã đưa ra biện pháp trần giá nhiên liệu và giảm thuế dầu diesel nhằm kiềm chế chi phí tăng đột biến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, đồng thời công bố một hệ thống tính mới để thiết lập giá trần hàng ngày cho nhiên liệu trên toàn quốc.

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Séc đã đưa ra biện pháp trần giá nhiên liệu và giảm thuế dầu diesel nhằm kiềm chế chi phí tăng đột biến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, đồng thời công bố một hệ thống tính mới để thiết lập giá trần hàng ngày cho nhiên liệu trên toàn quốc.

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố
Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền
Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại khu vực Letná, Praha vào chiều 21/3 để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại chính phủ của Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ năm 2019.

Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền

Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại khu vực Letná, Praha vào chiều 21/3 để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại chính phủ của Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ năm 2019.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ