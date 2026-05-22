Diễn đàn GLOBSEC 2026 tại Séc - định hình chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu

Diễn đàn an ninh toàn cầu năm nay được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Séc Petr Pavel, thu hút sự tham gia của khoảng 1.800 các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà báo từ hơn 75 quốc gia trên thế giới.

Trong ba ngày làm việc, Diễn đàn sẽ tiến hành hơn năm mươi chủ đề thảo luận, tập trung vào sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu, an ninh quốc phòng châu Âu, tình hình Ukraine và khu vực Trung Đông. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn có ảnh hưởng nhất châu Âu trong việc định hình an ninh và ổn định toàn cầu.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng thống Pavel nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa NATO và EU, cũng như tầm quan trọng chiến lược của việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu tại Diễn đàn GLOBSEC 2026 ngày 21.05.26 tại Praha (Ảnh: Theo ČTK)

Theo ông, NATO và EU không phải là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực an ninh châu Âu, mà nên hoạt động như những trụ cột bổ sung cho nhau. Các yêu cầu quân sự của NATO định hướng các khoản đầu tư của EU và ngược lại các khoản đầu tư của EU củng cố khả năng răn đe của NATO.

Chia sẻ tại diễn đàn, Bộ trưởng Công nghiệp Séc Karel Havlíček cảnh báo, các chính sách về khí hậu và năng lượng, cũng như cách tiếp cận của EU đối với vấn đề di cư là những nguyên nhân khiến khả năng cạnh tranh của châu Âu ngày càng suy giảm. Theo ông Havlíček, châu Âu cần chú trọng đến giáo dục, thu hút giới trẻ và các doanh nhân, cũng như đầu tư vào khoa học và hướng đến hiệu quả của nền kinh tế.

Liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Séc Karel Řehka cho rằng, hiện nay Mỹ sẽ khó có thể bảo đảm an ninh cho châu Âu như trước đây. Do đó, bên cạnh việc duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương, châu Âu cũng cần tăng cường năng lực quốc phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khủng hoảng.

Diễn đàn GLOBSEC 2026 diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có chiều hướng gia tăng. Với chủ đề “Sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu”, diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp và kế hoạch ứng phó với một loạt các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.