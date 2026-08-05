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Đối thoại ICWA - VASS lần thứ 6 thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Thứ Tư, 21:46, 05/08/2026
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VOV.VN - Hôm nay (5/8), tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng Các vấn đề Thế giới Ấn Độ tổ chức Đối thoại cấp cao lần thứ 6 với chủ đề “Những hội tụ chiến lược và định hướng tương lai trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”.

Đây là diễn đàn đối thoại học thuật thường niên giữa hai cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ, góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, tăng cường đối thoại chính sách và đưa ra các khuyến nghị nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Đại sứ N. J. Gangte, Quyền Phó Tổng Giám đốc Hội đồng Các vấn đề Thế giới Ấn Độ, đánh giá quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trật tự quốc tế có nhiều biến động, hai nước ngày càng có sự hội tụ về lợi ích và tầm nhìn chiến lược.

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Toàn cảnh ICWA – VASS lần thứ 6

Đồng quan điểm, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường vào năm 2026 không chỉ đơn thuần là một cột mốc ngoại giao; đó còn là sự khẳng định về sự tương đồng chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Không chỉ nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ song phương, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn khẳng định, Đối thoại giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Các vấn đề Thế giới Ấn Độ qua sáu kỳ tổ chức đã trở thành diễn đàn học thuật và đối thoại chính sách quan trọng, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong bối cảnh hiện nay, các viện nghiên cứu không chỉ có nhiệm vụ tạo ra tri thức mà còn phải chuyển hóa tri thức thành các khuyến nghị chính sách phục vụ quản trị quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Ông Tuấn đề xuất, hai cơ quan chuyển từ mô hình trao đổi học thuật truyền thống sang “đồng sáng tạo tri thức” thông qua các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi học giả, đồng xuất bản các công trình khoa học, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu và xây dựng các khuyến nghị chính sách phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Từ góc độ ngoại giao, tại Đối thoại, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng đánh giá quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã đạt nhiều kết quả tích cực, song dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), từng bước tháo gỡ các rào cản thương mại và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Bên cạnh đó, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề xuất mở rộng hơn nữa các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa và du lịch Phật giáo, tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp và địa phương, qua đó tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

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Các đại biểu từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Các vấn đề Thế giới Ấn Độ và đại diện Đại sứ quán Việt nam tại Ấn Độ

Những định hướng hợp tác này tiếp tục được làm rõ trong các phiên thảo luận chuyên đề của Đối thoại. Theo đó, 4 phiên thảo luận sẽ tập trung vào các nội dung: ứng phó với những biến động địa chính trị; mở rộng hợp tác kinh tế và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác quốc phòng; cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đối thoại giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Hội đồng Các vấn đề Thế giới Ấn Độ lần thứ 6 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật và đối thoại chính sách quan trọng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Những trao đổi và khuyến nghị tại Đối thoại sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tăng cường kết nối giữa các cơ quan hoạch định chính sách và giới học giả hai nước, đồng thời đóng góp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới.

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Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

VOV.VN - Chính phủ Yemen đêm qua thông báo, 1 tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

Đình Nam-Lê Dũng/VOV-New Delhi
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