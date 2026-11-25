Theo các tài liệu từ Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Đức, hợp đồng cơ sở sẽ bao gồm ít nhất 480 quả tên lửa Patriot cùng các trạm điều khiển hỏa lực và trang thiết bị liên quan nhằm nâng cấp và bù đắp kho dự trữ phòng không của nước này. Dự kiến lô khí tài này sẽ được chuyển giao cho quân đội Đức trong giai đoạn từ năm 2030 đến cuối năm 2033.

Hệ thống phòng không Patriot trong biên chế quân đội Đức. Ảnh: DW.

Khoản đầu tư này nằm trong lộ trình tăng cường năng lực quân sự quy mô lớn của Chính phủ Đức trong những năm tới. Trong một tuyên bố, ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, nước này dự kiến phân bổ gần 140 tỉ euro cho ngân sách quốc phòng trong năm 2027. Mục tiêu là nâng cao năng lực phòng, thủ củng cố sườn châu Âu của NATO, đồng thời nhanh chóng bổ sung khu dự trữ đạn dược và tên lửa của Đức đã bị hao hụt trong thời gian qua.

Trước đó vào đầu tháng này, Bộ trưởng Pistorius cũng đã thừa nhận Đức không thể trích thêm hệ thống hay tên lửa Patriot từ kho dự trữ của quân đội để viện trợ trực tiếp cho Ukraine, do đã chuyển giao hơn 1/3 số tổ hợp hiện có và cần giữ lại phần còn lại để bảo đảm phòng thủ quốc gia. Thay vì rút vũ khí từ biên chế quân đội, Đức chuyển sang tài trợ trực tiếp cho các hợp đồng sản xuất mới.