Đức lần đầu công bố Chiến lược An ninh quốc gia

Phát biểu tại lễ công bố hôm qua (14/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, chính phủ Đức xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia trong bối cảnh cấu trúc an ninh của châu Âu đã có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt là từ sau xung đột Nga - Ukraine.

Ông Olaf Scholz nhấn mạnh, Chiến lược An ninh quốc gia của Đức là điểm khởi đầu nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác liên tục giữa các cấp chính quyền với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quân sự, an ninh kinh tế cũng như an toàn cho công dân nước này.

Cỗ xe tăng Đức Leopard 2. Ảnh: AFR.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Chiến lược An ninh quốc gia mà chúng tôi công bố không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu để từ đó chúng ta tổ chức một quá trình hợp tác liên tục giữa các cấp chính quyền, nhằm tăng cường an ninh của chúng ta trong dài hạn. Ba điểm rất quan trọng trong chiến lược lần này bao gồm sức mạnh của các thể chế dân chủ, sức mạnh của nền kinh tế và cuối cùng là sự đoàn kết của xã hội chúng ta vì an ninh của nước Đức”

Chiến lược An ninh quốc gia của Đức dài 76 trang, do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thủ tướng và các bộ ngành khác biên soạn, trong đó phân tích môi trường an ninh theo cách tiếp cận tổng thể có hệ thống dựa trên khái niệm rộng về an ninh và các biện pháp cụ thể.

Chiến lược An ninh quốc gia lần này bao gồm 3 trụ cột chính là “năng lực phòng thủ, khả năng thích ứng và tính bền vững”. Trong đó, trụ cột đầu tiên nhấn mạnh tới một nền quốc phòng tích cực, mạnh mẽ, có khả năng răn đe cao. Đức dự kiến tăng chi cho quân đội để đạt mục tiêu của NATO là 2% GDP từ năm tới, thay vì tỷ lệ 1,5% GDP như trước đây.

Bản chiến lược mới cũng mô tả Đức sẽ đóng vai trò quan trọng trong đẩy mạnh công nghệ quốc phòng ở cấp độ châu Âu và hài hoà các quy định về kiểm soát xuất khẩu vũ khí trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Về khả năng thích ứng, Đức sẽ tập trung vào cải thiện năng lực của nước này và các đồng minh trong “bảo vệ các giá trị”, giảm phụ thuộc kinh tế vào các đối thủ, ngăn chặn và đánh bại các cuộc tấn công mạng, đồng thời bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ). Trụ cột về tính bền vững nhấn mạnh cách thức giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và an ninh lương thực.

Một nội dung đáng chú ý trong chiến lược mới được công bố là quan hệ giữa Đức với các cường quốc, đặc biệt là đối với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

“Kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, sự hội nhập của nước này vào thương mại thế giới và quan hệ kinh tế toàn cầu không nên bị tổn hại, nhưng đồng thời chúng ta phải xem xét các vấn đề an ninh nảy sinh đối với chúng ta”.

Đức từng đưa ra nhiều văn bản chính sách về an ninh quốc gia trước đó, nhưng văn kiện vừa công bố được coi là mang tính toàn diện và cụ thể đầu tiên. Chiến lược An ninh quốc gia mới được đưa ra công bố trong bối cảnh nền kinh tế Đức rơi vào trạng thái “suy thoái” về mặt kỹ thuật, với 2 quý liên tục có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm. Trong khi đó, an ninh của nước này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là an ninh năng lượng, sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine./.