Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

Sự kiện tái khẳng định quyết tâm thắt chặt phối hợp nhằm củng cố an ninh và nâng cao năng lực hành động của châu Âu trước làn sóng đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng.

Tham dự cuộc gặp có Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski. Trọng tâm thảo luận xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraina, ứng phó hiểm họa hỗn hợp, an ninh kinh tế, củng cố năng lực quốc phòng và triển vọng mở rộng Liên minh châu Âu (EU). Ba nước thống nhất tăng cường phối hợp viện trợ quân sự, tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp bách là nâng cao lưới phòng không của Ukraina trước mùa Đông tới.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Nga gia tăng sau vụ tấn công không thành bằng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Lai-pxích vào đầu tháng 8 vừa qua. Dù Moscow kiên quyết bác bỏ, chính phủ Đức ngày 1/9 đã chính thức quy trách nhiệm cho Nga và tung ra loạt biện pháp đáp trả.

Tại Weimar, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Béc-lin tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp - Ảnh: Dpa

Tại Weima, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Béc-lin tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết: “Với tư cách là các đối tác châu Âu, chúng tôi đã triệu tập Đại biện lâm thời của Nga tại Paris để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Một hành vi nguy hiểm nhằm vào hạ tầng giao thông trọng yếu ngay tại trung tâm châu Âu có thể châm ngòi cho những hệ lụy khôn lường, và Pháp hoàn toàn ủng hộ các biện pháp đáp trả mà Đức đã triển khai”.

Hội nghị cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn các hoạt động phá hoại, tin giả, can thiệp từ bên ngoài và bảo vệ mạng lưới hạ tầng huyết mạch. Ba bên nhấn mạnh yêu cầu vượt qua khuôn khổ chia sẻ thông tin đơn thuần để tiến tới cơ chế phản ứng nhanh, qua đó gia tăng sức răn đe tập thể.

Bên cạnh các vấn đề an ninh, ba Ngoại trưởng thảo luận về việc củng cố khả năng tự chủ và sức chống chịu kinh tế của châu Âu, tăng cường công nghiệp quốc phòng, cải thiện cơ chế ra quyết định của EU và xây dựng một trụ cột châu Âu mạnh hơn trong NATO. Ba nước đồng thời tái khẳng định triển vọng gia nhập EU củaUkraina, Moldova và các nước Tây Balkan.

Tam giác Weima được thành lập năm 1991 bởi Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan trong bối cảnh châu Âu bước vào giai đoạn tái định hình sau Chiến tranh Lạnh. Ban đầu được hình thành nhằm góp phần thu hẹp chia rẽ Đông - Tây và hỗ trợ Ba Lan hội nhập châu Âu, sau 35 năm, cơ chế này ngày càng trở thành một diễn đàn quan trọng để ba nước phối hợp lập trường và thúc đẩy các sáng kiến chung về những vấn đề chiến lược của EU, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, an ninh và quốc phòng.