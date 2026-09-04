English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

Thứ Sáu, 07:30, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/9, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác Tam giác Weimar.

Sự kiện tái khẳng định quyết tâm thắt chặt phối hợp nhằm củng cố an ninh và nâng cao năng lực hành động của châu Âu trước làn sóng đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng.

Tham dự cuộc gặp có Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski. Trọng tâm thảo luận xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraina, ứng phó hiểm họa hỗn hợp, an ninh kinh tế, củng cố năng lực quốc phòng và triển vọng mở rộng Liên minh châu Âu (EU). Ba nước thống nhất tăng cường phối hợp viện trợ quân sự, tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp bách là nâng cao lưới phòng không của Ukraina trước mùa Đông tới.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Nga gia tăng sau vụ tấn công không thành bằng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Lai-pxích vào đầu tháng 8 vừa qua. Dù Moscow kiên quyết bác bỏ, chính phủ Đức ngày 1/9 đã chính thức quy trách nhiệm cho Nga và tung ra loạt biện pháp đáp trả.

Duc, phap va ba lan tang cuong doan ket nhan 35 nam tam giac weimar hinh anh 1
Tại Weimar, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Béc-lin tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp - Ảnh: Dpa

Tại Weima, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Béc-lin tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết: “Với tư cách là các đối tác châu Âu, chúng tôi đã triệu tập Đại biện lâm thời của Nga tại Paris để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Một hành vi nguy hiểm nhằm vào hạ tầng giao thông trọng yếu ngay tại trung tâm châu Âu có thể châm ngòi cho những hệ lụy khôn lường, và Pháp hoàn toàn ủng hộ các biện pháp đáp trả mà Đức đã triển khai”.

Hội nghị cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn các hoạt động phá hoại, tin giả, can thiệp từ bên ngoài và bảo vệ mạng lưới hạ tầng huyết mạch. Ba bên nhấn mạnh yêu cầu vượt qua khuôn khổ chia sẻ thông tin đơn thuần để tiến tới cơ chế phản ứng nhanh, qua đó gia tăng sức răn đe tập thể.

Bên cạnh các vấn đề an ninh, ba Ngoại trưởng thảo luận về việc củng cố khả năng tự chủ và sức chống chịu kinh tế của châu Âu, tăng cường công nghiệp quốc phòng, cải thiện cơ chế ra quyết định của EU và xây dựng một trụ cột châu Âu mạnh hơn trong NATO. Ba nước đồng thời tái khẳng định triển vọng gia nhập EU củaUkraina, Moldova và các nước Tây Balkan.

Tam giác Weima được thành lập năm 1991 bởi Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan trong bối cảnh châu Âu bước vào giai đoạn tái định hình sau Chiến tranh Lạnh. Ban đầu được hình thành nhằm góp phần thu hẹp chia rẽ Đông - Tây và hỗ trợ Ba Lan hội nhập châu Âu, sau 35 năm, cơ chế này ngày càng trở thành một diễn đàn quan trọng để ba nước phối hợp lập trường và thúc đẩy các sáng kiến chung về những vấn đề chiến lược của EU, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, an ninh và quốc phòng.

Anh Tuấn-Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức
Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

VOV.VN - Anh đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga để phản đối và lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8, sau khi Chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

VOV.VN - Anh đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga để phản đối và lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8, sau khi Chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV
Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức
Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới
Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi.

Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi.

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga
Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

VOV.VN - Ngày 2/9, cảnh sát hình sự Đức đã xác định được mẫu ADN của 2 người đàn ông mang hộ chiếu Nga, bị tình nghi đưa UAV gắn chất nổ vào sân bay Leipzig/Halle. Vụ việc bị Berlin cáo buộc là âm mưu tấn công do Nga hậu thuẫn, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa EU và Moscow.

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

VOV.VN - Ngày 2/9, cảnh sát hình sự Đức đã xác định được mẫu ADN của 2 người đàn ông mang hộ chiếu Nga, bị tình nghi đưa UAV gắn chất nổ vào sân bay Leipzig/Halle. Vụ việc bị Berlin cáo buộc là âm mưu tấn công do Nga hậu thuẫn, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa EU và Moscow.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ