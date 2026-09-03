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Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

Thứ Năm, 14:31, 03/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi.

Xem thêm:

>> Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

>> Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong

PV/VOV.VN
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