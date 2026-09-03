Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

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VOV.VN - Quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran trong đợt không kích hôm 1/9, đánh dấu lần đầu Mỹ nhắm trực tiếp vào tàu chở dầu Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Trong khi đó, Nga từ chối đóng băng xung đột với Ukraine.
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.
VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.
VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.
VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.
VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.
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VOV.VN - Một chiến dịch được Mỹ và Israel thiết kế nhằm đánh gục Iran chỉ trong vài tuần lễ đã biến thành cuộc chiến kéo dài 6 tháng, tiêu tốn nhiều nguồn lực cũng như tầm ảnh hưởng của Mỹ.
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VOV.VN - Trong nỗ lực hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng, hôm 3/9, Australia cho biết sẽ cử máy bay không người lái đến Nepal để tìm kiếm người mất tích.
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VOV.VN - Hôm 2/9, Mỹ và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” dữ dội nhất kể từ tháng 7, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại ở khắp Trung Đông. Mỹ không kích bờ biển phía nam Iran, trong khi Iran tấn công các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực.
VOV.VN - Ngày 2/9, Bỉ tái khẳng định lập trường không đồng tình với đề xuất sử dụng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại EU để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi sáng kiến này được một nhóm quốc gia thành viên khơi lại tại cuộc họp ngoại trưởng EU ở Wicklow, Ireland.
VOV.VN - Ngày 2/9, Bỉ tái khẳng định lập trường không đồng tình với đề xuất sử dụng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại EU để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi sáng kiến này được một nhóm quốc gia thành viên khơi lại tại cuộc họp ngoại trưởng EU ở Wicklow, Ireland.