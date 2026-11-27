Thông tin này được Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố vào tối ngày 26/11, theo giờ địa phương, đồng thời cho biết mục tiêu của khối là nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo diễn ra vào hai ngày 17 và 18/12 tới.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết mục tiêu của khối là nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận về ngân sách tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hủy bỏ ngày làm việc thứ hai hôm 27/11 của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels do chưa thể thu hẹp các bất đồng sâu sắc xoay quanh ngân sách dài hạn giai đoạn 2028–2034 và gói tài trợ mới dành cho Ukraine.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên (26/11), vòng thảo luận toàn thể về dự thảo ngân sách dài hạn trị giá khoảng 2.000 tỷ euro do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đề xuất đã rơi vào bế tắc. Trong khi nhóm các quốc gia đóng góp ròng, dẫn đầu là Đức kiên quyết yêu cầu cắt giảm quy mô chi tiêu theo hướng thắt lưng buộc bụng, nhiều nước thành viên khác lại phản đối vì muốn bảo vệ các quỹ truyền thống như nông nghiệp và gắn kết. Tình hình căng thẳng buộc ông Costa phải tiến hành các cuộc tham vấn riêng với từng nhóm thành viên, giữa bối cảnh giới lãnh đạo EU đang chịu sức ép phải chốt xong ngân sách trước kỳ bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, một động thái vừa bị chính trị gia cực hữu Pháp Marine Le Pen chỉ trích là cản trở sự thể hiện dân chủ của cử tri nước này.

Bên cạnh bài toán phân bổ chi tiêu, tiến trình đàm phán còn vướng phải "lằn ranh đỏ" từ Berlin khi Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố sẽ chặn mọi thỏa thuận ngân sách nếu toàn bộ 27 quốc gia thành viên không cùng cam kết đóng góp vào khoản vay bổ sung trị giá 45 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu đề xuất để trang trải nhu cầu tài chính năm 2027 cho Ukraine. Lập trường được Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten ủng hộ này đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các nước Trung và Đông Âu như Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Bulgaria. Thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích yêu cầu của Đức là hành động "tống tiền", trong khi Thủ tướng Séc Andrej Babiš gọi việc gắn tài trợ cho Ukraine vào đàm phán ngân sách chung là vô lý và yêu cầu tách bạch hai hồ sơ.

Dù không đạt được đột phá ngay lập tức, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định các cuộc trao đổi trong ngày 26/11 đã tạo ra một "bước chuyển mới" hướng tới việc điều chỉnh giảm dự thảo ngân sách giai đoạn 2028-2034, đồng thời cho biết vấn đề chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine tiếp tục được đưa ra bàn thảo tại phiên họp muộn vào khoảng nửa đêm cùng ngày.