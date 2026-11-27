Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp kéo dài hai ngày của EU tại Brussels, Thủ tướng Babiš khẳng định Séc cần tập trung nguồn vốn để hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc, xây dựng bệnh viện và thu hẹp khoảng cách mức sống trong khối. Theo nhà lãnh đạo Séc, gói hỗ trợ cho Ukraine phải được đàm phán độc lập với khung ngân sách 7 năm tiếp theo của EU (bắt đầu từ năm 2028).

Quan điểm của Séc đối lập gay gắt với Đức, trong khi thủ tướng Đức muốn ràng buộc ngân sách EU giai đoạn tới với cam kết đóng góp của toàn bộ 27 nước thành viên nhằm hỗ trợ Ukraine từ năm 2027, coi đây là trách nhiệm an ninh chung của châu lục.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš (Ảnh: Reuters).

Trước đó một tuần, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2027, bao gồm tối đa 25 tỷ euro viện trợ quân sự và 20 tỷ euro hỗ trợ ngân sách. Khoản này bổ sung cho gói vay 90 tỷ euro giai đoạn 2026–2027 đã được phê duyệt.

Đáp lại, Thủ tướng Séc đặt dấu hỏi về tính khả thi của việc cam kết tài chính dài hạn khi thiếu lộ trình kết thúc xung đột rõ ràng. Ông cũng nhắc lại việc phương Tây đã chi hàng trăm tỷ euro kể từ khi xung đột nổ ra và yêu cầu một kế hoạch cụ thể về thời điểm cũng như mục tiêu đàm phán hòa bình.

Bên cạnh vấn đề ngân sách, Thủ tướng Babiš chỉ trích nghịch lý ngoại giao hiện nay khi Mỹ và Nga trực tiếp thảo luận về tương lai Ukraine, còn châu Âu lại đứng ngoài bàn đàm phán dù gánh vác phần lớn chi phí tài chính. Ông nhấn mạnh EU trong đó có các quốc gia có vai trò chủ chốt phải có tiếng nói tương xứng.

Cuối ngày 26/11, trên mạng xã hội X, Thủ tướng Babiš tái khẳng định sẽ không nhượng bộ trước áp lực thời gian để thông qua một thỏa thuận gây bất lợi cho Séc. Ông chỉ trích dự thảo ngân sách mới đã cắt giảm các quỹ gắn kết do từng quốc gia quản lý, để dồn vốn cho các chương trình đổi mới tập trung vốn chỉ có lợi cho những nước giàu. Đồng thời, ông tuyên bố việc dùng gói viện trợ Ukraine làm đòn bẩy trên bàn đàm phán ngân sách là không thể chấp nhận được.

Hiện hội nghị tại Brussels dự kiến chưa thể đạt được đột phá và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục tại hội nghị thượng đỉnh thường kỳ vào ngày 17–18/12 tới.