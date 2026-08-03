English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EU thành lập đội chuyên trách để tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo

Thứ Hai, 16:59, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/8, Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một đội chuyên trách mới tại Brussels nhằm tăng cường thực thi Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act), nhằm hướng tới kiểm soát các rủi ro từ AI như tạo nội dung giả mạo, tấn công mạng và có thể ảnh hưởng đến hạ tầng trọng yếu hoặc các quyền cơ bản của con người.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) phải gắn nhãn hoặc bổ sung dấu nhận diện để người dùng có thể biết hình ảnh, âm thanh, video hoặc nội dung đó được tạo ra bằng AI.

eu thanh lap doi chuyen trach de tang cuong quan ly tri tue nhan tao hinh anh 1
Nếu vi phạm Đạo luật AI, các doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt tài chính rất nặng, thậm chí bị cấm vận hành tại thị trường EU. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ kỹ thuật để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan quản lý. Cùng với đó, Ủy ban châu Âu cũng mở rộng Văn phòng AI với thêm 38 chuyên gia và triển khai các công cụ tiếp nhận tố giác, phản ánh vi phạm liên quan đến các công ty khởi nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn.

Nếu vi phạm Đạo luật AI, các doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt tài chính rất nặng, thậm chí bị cấm vận hành tại thị trường EU.

Giới quan sát nhận định, bước đi quyết liệt này thể hiện quyết tâm của EU trong việc xây dựng môi trường AI an toàn, minh bạch, vừa bảo vệ chiến lược chủ quyền công nghệ, vừa nâng cao sức cạnh tranh của Khối 27 trên trường quốc tế.

ukraine_tang_toc_chien_tranh_cong_nghe_uav_tro_thanh_xuong_song_chien_truong._anh_don_vi_uav_luc_luong_taifun_ukraine.jpg

Ukraine biến dữ liệu chiến trường thành vũ khí chiến lược trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ thúc đẩy sự phát triển của máy bay không người lái mà còn tạo ra một trong những kho dữ liệu chiến trường lớn nhất thế giới. Khi được kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), nguồn dữ liệu này đang làm thay đổi cách thức tác chiến và định hình lại xu hướng chiến tranh hiện đại.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EU mở hồ sơ mời thầu xây dựng 7 “siêu nhà máy AI”
EU mở hồ sơ mời thầu xây dựng 7 “siêu nhà máy AI”

VOV.VN - Ngày 30/7, Ủy ban châu Âu đã chính thức phát động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn và đồng tài trợ xây dựng 7 “siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI)” trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

EU mở hồ sơ mời thầu xây dựng 7 “siêu nhà máy AI”

EU mở hồ sơ mời thầu xây dựng 7 “siêu nhà máy AI”

VOV.VN - Ngày 30/7, Ủy ban châu Âu đã chính thức phát động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn và đồng tài trợ xây dựng 7 “siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI)” trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Châu Âu tung “vũ khí AI” đối phó thảm họa cháy rừng
Châu Âu tung “vũ khí AI” đối phó thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong việc phát hiện sớm và ứng phó với cháy rừng, đặc biệt là tại châu Âu – nơi đang xảy ra các đám cháy dữ dội, thiêu đốt hàng nghìn hecta rừng.

Châu Âu tung “vũ khí AI” đối phó thảm họa cháy rừng

Châu Âu tung “vũ khí AI” đối phó thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong việc phát hiện sớm và ứng phó với cháy rừng, đặc biệt là tại châu Âu – nơi đang xảy ra các đám cháy dữ dội, thiêu đốt hàng nghìn hecta rừng.

Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cảng Ukraine, công bố UAV AI thế hệ mới
Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cảng Ukraine, công bố UAV AI thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào hạ tầng cảng biển và các tàu vận tải mà Moscow cáo buộc được sử dụng để vận chuyển khí tài quân sự cho Ukraine.

Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cảng Ukraine, công bố UAV AI thế hệ mới

Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cảng Ukraine, công bố UAV AI thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào hạ tầng cảng biển và các tàu vận tải mà Moscow cáo buộc được sử dụng để vận chuyển khí tài quân sự cho Ukraine.

Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo
Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này.

Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này.

APEC thông qua “Tuyên bố Thành Đô” về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo
APEC thông qua “Tuyên bố Thành Đô” về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng APEC 2026 về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo khai mạc tại Thành Đô (Trung Quốc) ngày 23/7 đã thông qua Tuyên bố Thành Đô, đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác khu vực về chuyển đổi số và AI trong thời gian tới.

APEC thông qua “Tuyên bố Thành Đô” về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

APEC thông qua “Tuyên bố Thành Đô” về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng APEC 2026 về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo khai mạc tại Thành Đô (Trung Quốc) ngày 23/7 đã thông qua Tuyên bố Thành Đô, đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác khu vực về chuyển đổi số và AI trong thời gian tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ