EU thành lập đội chuyên trách để tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo

Theo quy định mới, các doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) phải gắn nhãn hoặc bổ sung dấu nhận diện để người dùng có thể biết hình ảnh, âm thanh, video hoặc nội dung đó được tạo ra bằng AI.

Nếu vi phạm Đạo luật AI, các doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt tài chính rất nặng, thậm chí bị cấm vận hành tại thị trường EU. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ kỹ thuật để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan quản lý. Cùng với đó, Ủy ban châu Âu cũng mở rộng Văn phòng AI với thêm 38 chuyên gia và triển khai các công cụ tiếp nhận tố giác, phản ánh vi phạm liên quan đến các công ty khởi nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn.

Nếu vi phạm Đạo luật AI, các doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt tài chính rất nặng, thậm chí bị cấm vận hành tại thị trường EU.

Giới quan sát nhận định, bước đi quyết liệt này thể hiện quyết tâm của EU trong việc xây dựng môi trường AI an toàn, minh bạch, vừa bảo vệ chiến lược chủ quyền công nghệ, vừa nâng cao sức cạnh tranh của Khối 27 trên trường quốc tế.