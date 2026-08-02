Gần 50 người thương vong trong vụ lũ quét ở Cam Túc, Trung Quốc

Đây là thông tin mới nhất vừa được Trung Quốc cập nhật về trận lũ quét xảy ra ngày 26/7 ở tỉnh Cam Túc. Trận lũ xảy ra bất ngờ sau một trận mưa lớn trong thời gian ngắn ở khu thắng cảnh Song Thạch Môn vào chiều cùng ngày.

Vụ sạt lở đất ở huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc ngày 26/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Khu vực xảy ra lũ quét nằm ở vùng trũng thấp, hai bên bờ sông là những dãy núi cao. Ngày 26/7 là dịp cuối tuần, nhiều du khách đang cắm trại và dã ngoại tại đây. Khoảng 2 giờ chiều, một trận lũ quét do mưa lớn bất ngờ ập tới từ thượng nguồn khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt. Trước khi xảy ra sự cố, đây là một con sông nhỏ với chiều rộng trung bình chưa đến 2 mét. Khi lũ quét ập đến, chiều rộng của sông từng vượt 50 mét.

Sau khi sự cố xảy ra, hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa, y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường, 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Máy móc hạng nặng kết hợp cứu hộ thủ công và tuần tra bằng máy bay không người lái đã được sử dụng trong chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn ngày 27/7.

Đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và theo các quy định liên quan của Trung Quốc, Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai Quốc gia nước này đã trực tiếp giám sát việc điều tra và đánh giá thảm họa, yêu cầu chính quyền nhân dân tỉnh Cam Túc khẩn trương tổ chức và tiến hành điều tra, đánh giá thảm họa theo luật định, nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai, cũng như bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.