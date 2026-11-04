Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa, tình hình căng thẳng

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản vào khoảng 9h50 sáng 4/11 (theo giờ địa phương), tức 7h50 giờ Hà Nội.

Một vụ thử nghiệm vũ khí mới đây của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Hiện nay, Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội Mỹ để thu thập và phân tích các thông tin liên quan. Đến thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí mới, với mục đích tăng cường sức mạnh quân sự. Ngày 29/10, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản. Tiếp đó là vụ thử nghiệm để đánh giá uy lực của loại “bom chùm” được thiết kế để lắp trên tên lửa đạn đạo vào hôm 31/10.

Ngay sau đó, vào hôm 2/11 vừa qua, Triều Tiên lại tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm tầm trung cho tên lửa đạn đạo có thể hủy diệt một khu vực rộng từ 5-6ha. Theo Tổng cục tên lửa Triều Tiên, động thái này là nhằm kiểm chứng sức công phá và đặc tính bay của tên lửa khi tấn công theo phương thẳng đứng.

Những động thái quân sự liên tục của Triều Tiên khiến Nhật Bản và Hàn Quốc quan ngại sâu sắc, đồng thời dẫn đến nhận định về việc Bình Nhưỡng đang đẩy nhanh tốc độ tăng cường và hiện đại hóa sức mạnh quân sự, bao gồm cả khả năng răn đe và tấn công phủ đầu, thông qua việc phát triển các loại vũ khí chiến thuật và chiến lược, song song với chương trình hạt nhân - tên lửa.