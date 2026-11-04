English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa, tình hình căng thẳng

Thứ Tư, 10:06, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên lại có thêm một diễn biến mới phức tạp, khi quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên lại vừa có một động thái quân sự là phóng tên lửa.

 

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản vào khoảng 9h50 sáng 4/11 (theo giờ địa phương), tức 7h50 giờ Hà Nội.

han quoc lai to trieu tien phong ten lua, tinh hinh cang thang hinh anh 1
Một vụ thử nghiệm vũ khí mới đây của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Hiện nay, Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội Mỹ để thu thập và phân tích các thông tin liên quan. Đến thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí mới, với mục đích tăng cường sức mạnh quân sự. Ngày 29/10, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản. Tiếp đó là vụ thử nghiệm để đánh giá uy lực của loại “bom chùm” được thiết kế để lắp trên tên lửa đạn đạo vào hôm 31/10.

Ngay sau đó, vào hôm 2/11 vừa qua, Triều Tiên lại tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm tầm trung cho tên lửa đạn đạo có thể hủy diệt một khu vực rộng từ 5-6ha. Theo Tổng cục tên lửa Triều Tiên, động thái này là nhằm kiểm chứng sức công phá và đặc tính bay của tên lửa khi tấn công theo phương thẳng đứng.

Những động thái quân sự liên tục của Triều Tiên khiến Nhật Bản và Hàn Quốc quan ngại sâu sắc, đồng thời dẫn đến nhận định về việc Bình Nhưỡng đang đẩy nhanh tốc độ tăng cường và hiện đại hóa sức mạnh quân sự, bao gồm cả khả năng răn đe và tấn công phủ đầu, thông qua việc phát triển các loại vũ khí chiến thuật và chiến lược, song song với chương trình hạt nhân - tên lửa.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên
Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 31/10/2026): Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh trước việc Triều Tiên phóng tên lửa; Công nhân Pháp bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ ông Netanyahu…

Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 31/10/2026): Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh trước việc Triều Tiên phóng tên lửa; Công nhân Pháp bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ ông Netanyahu…

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự
Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược
Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

VOV.VN - Đích thân lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa chiến lược, trên tàu khu trục mới nhất của nước này - chiến hạm Kang Kon.

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

VOV.VN - Đích thân lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa chiến lược, trên tàu khu trục mới nhất của nước này - chiến hạm Kang Kon.

Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD
Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/11 bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, gọi đây là những tuyên bố “phi lý” và "khiêu khích chính trị".

Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD

Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/11 bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, gọi đây là những tuyên bố “phi lý” và "khiêu khích chính trị".

Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vụ thử bom chùm của Triều Tiên
Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vụ thử bom chùm của Triều Tiên

VOV.VN - Các tờ báo lớn nhất Nhật Bản số ra ngày 1/11 đồng loạt đăng tải thông tin về vụ thử nghiệm một loại vũ khí đặc biệt đã bị cấm của CHDCND Triều Tiên vừa diễn ra trước đó một ngày, thể hiện một sự quan tâm sâu sắc tới các động thái quân sự của Bình Nhưỡng.

Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vụ thử bom chùm của Triều Tiên

Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vụ thử bom chùm của Triều Tiên

VOV.VN - Các tờ báo lớn nhất Nhật Bản số ra ngày 1/11 đồng loạt đăng tải thông tin về vụ thử nghiệm một loại vũ khí đặc biệt đã bị cấm của CHDCND Triều Tiên vừa diễn ra trước đó một ngày, thể hiện một sự quan tâm sâu sắc tới các động thái quân sự của Bình Nhưỡng.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ