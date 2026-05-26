  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hành khách cách ly từ du thuyền MV Hondius dương tính với Hantavirus

Thứ Ba, 07:37, 26/05/2026
VOV.VN - Ngày 25/0, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, một trong số các công dân Tây Ban Nha đang bị cách ly tại Madrid sau khi rời khỏi tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Hantavirus.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết "bệnh nhân nhiễm Hantavirus đã được chuyển đến khu vực cách ly cấp độ cao tại Bệnh viện Gómez Ulla và sẽ tiếp tục được điều trị nội trú tại đây". Hiện danh tính, tuổi tác cũng như tình trạng sức khỏe cụ thể của bệnh nhân vẫn được giữ kín.

Phía Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng trấn an dư luận khi khẳng định "trường hợp này không làm thay đổi mức độ rủi ro đối với cộng đồng, và các biện pháp ứng phó dịch tễ học hiện tại vẫn đang được giữ nguyên". Đây là ca nhiễm Hantavirus thứ hai được xác nhận tại quốc gia này liên quan đến đợt bùng phát trên du thuyền MV Hondius trong chuyến hải trình trên Đại Tây Dương, khiến ít nhất 3 hành khách tử vong vào đầu tháng 5 và làm dấy lên cảnh báo y tế tại nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Thụy Sĩ và Hà Lan.

Yàu MV Hondius đã cập cảng Rotterdam, Hà Lan, để khử trùng toàn diện và cách ly các thành viên thủy thủ đoàn còn lại. (Ảnh: Reuters)

Biến thể virus được phát hiện trên tàu là Andes, một chủng hiếm gặp có khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người (khác với cơ chế thông thường của Hantavirus là lây từ động vật gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt).

Do Hantavirus có thời gian ủ bệnh kéo dài nhiều tuần, các chuyên gia không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm mới trong số những người từng có mặt trên tàu. Hiện tàu MV Hondius đã cập cảng Rotterdam, Hà Lan, để khử trùng toàn diện và cách ly các thành viên thủy thủ đoàn còn lại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rủi ro tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng từ vụ việc này hiện vẫn ở mức thấp.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tin liên quan

Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, đồng thời đang tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và phối hợp với WHO để ứng phó nguy cơ xâm nhập.

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo
VOV.VN - Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang
VOV.VN - Một nhà điểu học người Hà Lan được xác định là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến sự bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch hạng sang mang tên MV Hondius. 

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta
VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta
VOV.VN - Sáng 12/5 (theo giờ Australia), 4 công dân và 1 thường trú nhân của nước này, cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia trong những ngày tới. Những người này khi trở về Australia sẽ được cách ly 42 ngày.

