Hành khách cách ly từ du thuyền MV Hondius dương tính với Hantavirus

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết "bệnh nhân nhiễm Hantavirus đã được chuyển đến khu vực cách ly cấp độ cao tại Bệnh viện Gómez Ulla và sẽ tiếp tục được điều trị nội trú tại đây". Hiện danh tính, tuổi tác cũng như tình trạng sức khỏe cụ thể của bệnh nhân vẫn được giữ kín.

Phía Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng trấn an dư luận khi khẳng định "trường hợp này không làm thay đổi mức độ rủi ro đối với cộng đồng, và các biện pháp ứng phó dịch tễ học hiện tại vẫn đang được giữ nguyên". Đây là ca nhiễm Hantavirus thứ hai được xác nhận tại quốc gia này liên quan đến đợt bùng phát trên du thuyền MV Hondius trong chuyến hải trình trên Đại Tây Dương, khiến ít nhất 3 hành khách tử vong vào đầu tháng 5 và làm dấy lên cảnh báo y tế tại nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Thụy Sĩ và Hà Lan.

Yàu MV Hondius đã cập cảng Rotterdam, Hà Lan, để khử trùng toàn diện và cách ly các thành viên thủy thủ đoàn còn lại. (Ảnh: Reuters)

Biến thể virus được phát hiện trên tàu là Andes, một chủng hiếm gặp có khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người (khác với cơ chế thông thường của Hantavirus là lây từ động vật gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt).

Do Hantavirus có thời gian ủ bệnh kéo dài nhiều tuần, các chuyên gia không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm mới trong số những người từng có mặt trên tàu. Hiện tàu MV Hondius đã cập cảng Rotterdam, Hà Lan, để khử trùng toàn diện và cách ly các thành viên thủy thủ đoàn còn lại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rủi ro tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng từ vụ việc này hiện vẫn ở mức thấp.