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Tổng thống Trump muốn Eo biển Hormuz mang tên mình

Thứ Năm, 05:15, 03/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất đổi tên Eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”, trong bối cảnh Washington khẳng định Iran đã mất quyền kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/9, Tổng thống Trump cho rằng Eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và đề xuất đổi tên tuyến đường biển này thành “Eo biển Trump”. Hiện chưa rõ người đứng đầu Nhà Trắng sẽ thực hiện việc đổi tên bằng cách nào do eo biển này không nằm gần lãnh thổ Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đề xuất được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Canada gia tăng. Trước đó, vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump cũng tuyên bố đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ”.

Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ nhiều lần khẳng định Iran đã mất quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ giao dịch trên thế giới trước khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, lưu lượng tàu qua eo biển hiện vẫn thấp hơn nhiều so với trước chiến tranh và tiếp tục giảm trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hơn 17 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển trong ngày 31/8, mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, so với khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

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Ông Trump cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cảnh báo Washington sẽ “đánh mạnh” Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng.

Trần Phương/VOV-Washington
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