Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia rẽ về tình hình Iran

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (5/1) đã họp khẩn cấp để thảo luận về làn sóng biểu tình bạo lực tại Iran, tuy nhiên cuộc họp diễn ra trong không khí bị chia rẽ và không đưa ra được bất kỳ tuyên bố chung nào. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Haley. Ảnh: CBS.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã lập luận rằng những cuộc biểu tình cả chống đối và ủng hộ chính phủ kéo dài 1 tuần qua tại Iran có thể biến thành một cuộc xung đột toàn diện, giống như ở Syria.

Trong khi đó, Nga chỉ trích việc Mỹ hối thúc đưa vấn đề Iran ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an, cho rằng những cuộc biểu tình ở nước này không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cảnh báo cơ quan quyền lực này chớ nên can thiệp vào các vấn đề của Iran. Đại sứ Nga cũng cho rằng cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an là âm mưu nhằm lợi dụng tình hình rối ren tại Iran để phá hỏng thỏa thuận hạt nhân Iran.

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Khoshroo chỉ trích việc Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an nhóm họp về các cuộc biểu tình tại Iran là “hành động lạm dụng quyền lực của một ủy viên thường trực”.

Đại sứ Khoshroo cũng cho biết Chính phủ Iran có những “bằng chứng rõ ràng” cho thấy, các cuộc biểu tình gần đây tại Iran "rõ ràng là được chỉ đạo từ nước ngoài".

Tính đến nay đã có tổng cộng đã có 21 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ do các cuộc biểu tình phản đối những khó khăn kinh tế biến thành bạo lực tại Iran, với các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà chính phủ và đồn cảnh sát.

Song song với biểu tình chống chính phủ là các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra trên khắp thủ đô trong 3 ngày qua trong khi chính quyền nỗ lực dập tắt bạo lực./.

