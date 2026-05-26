English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao QUAD: Tự tìm động lực mới cho nhóm Bộ tứ

Thứ Ba, 06:02, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đối thoại An ninh Bốn bên (QUAD) diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Cuộc họp được xem là nỗ lực quan trọng nhằm củng cố vai trò và sự gắn kết của nhóm Bộ tứ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của QUAD, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng; đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải.

Tại cuộc họp, tầm nhìn của nhóm Quad về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Tại Hội nghị thượng đỉnh Quad gần đây nhất được tổ chức tại Mỹ vào năm 2024, các nhà lãnh đạo của nhóm đã công bố những bước đi quan trọng nhằm mở rộng hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc họp hôm nay cũng sẽ thiết lập chương trình nghị sự tổng quát cho Hội nghị thượng đỉnh Quad dự kiến sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

hoi nghi bo truong ngoai giao quad tu tim dong luc moi cho nhom bo tu hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ có nhiều hoạt động tại Ấn Độ trước hội nghị QUAD. (Ảnh: ANI)

Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn QUAD trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các “kết quả cụ thể” cho hội nghị thượng đỉnh QUAD.

Giới quan sát cho rằng hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi nhiều điểm nóng toàn cầu cùng lúc leo thang. Xung đột tại Trung Đông, chiến sự Nga – Ukraine và nguy cơ gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu. Điều này khiến các nước QUAD ngày càng chú trọng tới việc xây dựng các chuỗi cung ứng “đáng tin cậy”, giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn chiến lược và tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nhiều chuyên gia nhận định QUAD hiện đang đứng trước yêu cầu phải “làm mới” động lực hợp tác sau giai đoạn bị đánh giá là thiếu đột phá về ngoại giao và chưa tạo được nhiều sáng kiến mang tính chiến lược. Vì vậy, điều được quan tâm không chỉ là tuyên bố chung của các Bộ trưởng, mà còn là khả năng duy trì đồng thuận chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa bốn nước trong thời gian tới.

20260524095l.jpg

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao QUAD QUAD nhóm bộ tứ QUAD
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát
Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

Hàn Quốc và Ấn Độ thắt chặt hợp tác công nghiệp quốc phòng
Hàn Quốc và Ấn Độ thắt chặt hợp tác công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Hàn Quốc đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Hàn Quốc và Ấn Độ thắt chặt hợp tác công nghiệp quốc phòng

Hàn Quốc và Ấn Độ thắt chặt hợp tác công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Hàn Quốc đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích
Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 25/5 đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực biển phía Nam nước này, nghi do hoạt động đánh chặn vật thể bay không xác định thâm nhập. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn đang được khẩn trương thúc đẩy.

Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích

Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 25/5 đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực biển phía Nam nước này, nghi do hoạt động đánh chặn vật thể bay không xác định thâm nhập. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn đang được khẩn trương thúc đẩy.

Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển
Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ