Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao QUAD: Tự tìm động lực mới cho nhóm Bộ tứ

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của QUAD, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng; đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải.

Tại cuộc họp, tầm nhìn của nhóm Quad về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Tại Hội nghị thượng đỉnh Quad gần đây nhất được tổ chức tại Mỹ vào năm 2024, các nhà lãnh đạo của nhóm đã công bố những bước đi quan trọng nhằm mở rộng hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc họp hôm nay cũng sẽ thiết lập chương trình nghị sự tổng quát cho Hội nghị thượng đỉnh Quad dự kiến sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn QUAD trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các “kết quả cụ thể” cho hội nghị thượng đỉnh QUAD.

Giới quan sát cho rằng hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi nhiều điểm nóng toàn cầu cùng lúc leo thang. Xung đột tại Trung Đông, chiến sự Nga – Ukraine và nguy cơ gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu. Điều này khiến các nước QUAD ngày càng chú trọng tới việc xây dựng các chuỗi cung ứng “đáng tin cậy”, giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn chiến lược và tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nhiều chuyên gia nhận định QUAD hiện đang đứng trước yêu cầu phải “làm mới” động lực hợp tác sau giai đoạn bị đánh giá là thiếu đột phá về ngoại giao và chưa tạo được nhiều sáng kiến mang tính chiến lược. Vì vậy, điều được quan tâm không chỉ là tuyên bố chung của các Bộ trưởng, mà còn là khả năng duy trì đồng thuận chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa bốn nước trong thời gian tới.