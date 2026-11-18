Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định, các hội nghị cấp cao đã đạt được những “cột mốc” quan trọng, củng cố cam kết của khu vực trong việc cùng nhau phát triển, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua những tuyên bố then chốt cùng nhiều văn kiện kết quả trong các phiên họp diễn ra tại Manila từ ngày 15-17/11. Tổng thống Marcos tỏ hy vọng từng người dân ASEAN sẽ cảm nhận được những kết quả trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos trao chiếc búa biểu tượng Chủ tịch ASEAN cho Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

"Người dân có thể không đọc hay biết hết những gì chúng ta viết hoặc phát biểu, nhưng hy vọng rằng họ có thể cảm nhận được những thành quả đó. Họ cảm nhận được khi sự hợp tác mở ra cơ hội mới cho một doanh nghiệp nhỏ; họ cảm nhận được khi một lao động di cư trở về nhà an toàn và được sự tôn trọng; họ cảm nhận được khi sự hỗ trợ đến kịp thời với một gia đình trước khi thiên tai biến thành thảm kịch. Những người dân chính là lý do khiến sứ mệnh này trở nên quan trọng", ông Marcos nói.

Các văn kiện này tập trung vào nhiều lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo; các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); các ngành công nghiệp sáng tạo; và các tiêu chuẩn lao động... Một trong những cột mốc quan trọng đạt được trong hội nghị cấp cao là việc ký kết Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA), với mục tiêu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế số khu vực lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến ​​về Lưới điện khu vực và an ninh hàng hải.

Ngoài ra còn 4 Tuyên bố chính sách quan trọng bao gồm:

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI): Nhằm tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số để mở rộng quy mô các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên khắp Đông Nam Á;

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác ASEAN vì sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME): Đề ra các khuôn khổ hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy khả năng chống chịu, khả năng tiếp cận tài chính và khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp này;

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc thành lập Trung tâm Xuất sắc ASEAN về các ngành công nghiệp sáng tạo (ACE-CI): Chính thức thiết lập một trung tâm tại Manila nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế văn hóa và hợp tác trong lĩnh vực sáng tạo;

Tuyên bố về tuyển dụng công bằng và có đạo đức: Tăng cường bảo vệ và thiết lập các tiêu chuẩn tuyển dụng công bằng hơn cho người lao động di cư và lao động làm việc ở nước ngoài tại các quốc gia thành viên ASEAN

Đối với các vấn đề của ASEAN, về tình hình Myanmar, Đặc phái viên của nước chủ tịch ASEAN về Myanmar, Bộ trưởng ngoại giao Theresa Lazaro đã thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan, mở rộng phạm vi hỗ trợ nhân đạo, tiếp tục thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Tổng thống Philippines khẳng định, ASEAN sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng nhưng phía Myanmar cũng phải cho thấy những nỗ lực từ chính mình.

Về việc hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), Tổng thống Marcos cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh đà tiến triển tích cực, cũng như việc hoàn tất phần lớn các nội dung trong các cuộc đàm phán về COC trong năm nay. Tất nhiên, chúng tôi từng hy vọng rằng dưới nhiệm kỳ chủ tịch của Philippines, chúng ta có thể công bố việc hoàn tất COC; tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Dù vậy, chúng ta có thể an tâm rằng phần lớn các vấn đề, đặc biệt là những vấn đề trọng yếu, đều đã được giải quyết và thống nhất".

Trong khi đó quan hệ giữa ASEAN với các đối tác tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác về hòa bình và ổn định trong khu vực, và tăng cường các cơ chế thương mại và đầu tư cũng như các lĩnh vực khác có lợi cho người dân. Trong đó, đáng chú ý là Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN+3 về kết nối thương mại hàng hải và logistics, về việc tăng cường khả năng phục hồi an ninh năng lượng và lương thực trong bối cảnh các cú sốc bên ngoài và gián đoạn chuỗi cung ứng hay Tuyên bố của các nhà lãnh đạo EAS về việc tăng cường hợp tác chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến và các tội phạm liên quan.