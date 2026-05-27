Hơn 30 người thiệt mạng vì không kích tại Lebanon trong ngày 26/5

Thứ Tư, 06:48, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon thông báo các cuộc không kích của Israel trong ngày 26/5 đã khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Đây là mức thương vong trong ngày cao nhất ghi nhận được kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực vào tháng 4/2026.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, cơ quan này cho biết số thương vong bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời cáo buộc Israel đã triển khai một loạt đợt tấn công lớn tại nhiều khu vực thuộc miền Nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon, thị trấn Bourj Al-Shamali ghi nhận thương vong nặng nề nhất với 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 3 phụ nữ. Ngoài ra còn có 16 người bị thương, gồm 5 trẻ em và 6 phụ nữ.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Tại Kawthariyat Al-Raz, các cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Trong khi đó, ở Habouch, 4 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em, cùng 10 người khác bị thương, trong đó có 2 trẻ em và 3 phụ nữ.

Bộ này cũng cho biết tại Maarakeh có 6 người thiệt mạng và 6 người bị thương, bao gồm cả trẻ em, còn tại Sala'a, 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố quân đội nước này “tiếp tục tấn công các phần tử Hezbollah và cơ sở hạ tầng của lực lượng này tại miền nam Lebanon”. Theo IDF, các binh sĩ Israel đã “tiêu diệt các tay súng Hezbollah tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel”, đồng thời tập kích các cơ sở bị cáo buộc được sử dụng để phóng tên lửa.

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: lebanon israel iran xung đột trung đông
Israel tấn công một doanh trại quân đội Lebanon
VOV.VN - Ngày 23/5, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó bao gồm cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Lebanon.

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn mới được gia hạn 45 ngày vào tuần trước. Số người thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi xung đột bùng phát đã lên đến gần 3.100 người.

Israel tiếp tục tấn công tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua (20/5).

Israel tấn công Lebanon, ít nhất 22 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Israel cũng ban hành cảnh báo sơ tán tại hàng loạt thị trấn và làng mạc.

5 người tại Lebanon thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel

VOV.VN - Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Lebanon trong hôm qua (17/5), bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh, trong khi một nghị sĩ thuộc phong trào Hezbollah gọi các cuộc đàm phán giữa Li-băng và Israe là “bế tắc”.

