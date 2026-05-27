Hơn 30 người thiệt mạng vì không kích tại Lebanon trong ngày 26/5

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, cơ quan này cho biết số thương vong bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời cáo buộc Israel đã triển khai một loạt đợt tấn công lớn tại nhiều khu vực thuộc miền Nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon, thị trấn Bourj Al-Shamali ghi nhận thương vong nặng nề nhất với 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 3 phụ nữ. Ngoài ra còn có 16 người bị thương, gồm 5 trẻ em và 6 phụ nữ.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Tại Kawthariyat Al-Raz, các cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Trong khi đó, ở Habouch, 4 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em, cùng 10 người khác bị thương, trong đó có 2 trẻ em và 3 phụ nữ.

Bộ này cũng cho biết tại Maarakeh có 6 người thiệt mạng và 6 người bị thương, bao gồm cả trẻ em, còn tại Sala'a, 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố quân đội nước này “tiếp tục tấn công các phần tử Hezbollah và cơ sở hạ tầng của lực lượng này tại miền nam Lebanon”. Theo IDF, các binh sĩ Israel đã “tiêu diệt các tay súng Hezbollah tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel”, đồng thời tập kích các cơ sở bị cáo buộc được sử dụng để phóng tên lửa.