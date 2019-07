Houthi đe dọa tấn công đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Sari đe dọa sẽ phát động giai đoạn thứ hai của các hoạt động tấn công và tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự, ngân hàng, các khu vực quan trọng chiến lược ở Saudi Arabia, có thể là cả đường ống dẫn dầu.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh lên án Houthi đã tấn công tên lửa vào sân bay Abha của Arab Saudi. Ảnh: Getty

Trước đó, Lực lượng Houthi “Ansar Allah” ở Yemen ngày 3/7 cho biết nhóm này đã thực hiện 26 cuộc tấn công trong vòng hai tháng qua vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Saudi Arabia. Trong đó, nhóm này đã thực hiện 21 cuộc tấn công bằng không quân nhằm vào các cơ sở quân sự ở Saudi Arabia, trong đó có các cuộc tấn công sân bay Abha.

Trong một phản ứng của khu vực, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố của lực lượng Houthi vào sân bay quốc tế ở miền nam Saudi Arabia dẫn đến thương tích của nhiều thường dân.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Abdullatif Al-Zayani mô tả đây hành động khủng bố và là tội ác chiến tranh đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân, cũng như bằng chứng rõ ràng rằng phiến quân khủng bố Houthi đã vượt quá mọi giá trị Hồi giáo và luật pháp quốc tế.

Tổng thư ký GCC kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những tội ác này và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp để chấm dứt các hành động tương tự trên lãnh thổ Saudi Arabia gây đe dọa an ninh và hòa bình trong khu vực. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đưa ra tuyên bố này sau khi lực lượng dân quân Houthi bắn tên lửa vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia sáng qua (2/7) làm 9 dân thường bị thương./.