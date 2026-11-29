Tổng cục trưởng Tổng cục Nhập cư thuộc Bộ Nhập cư và Cải huấn (Kemenimipas) Indonesia, ông Hendarsam Marantok khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị rò rỉ dữ liệu. Sau khi nhận được báo cáo từ đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Nhập cư và kiểm tra lại, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống nhập cư của Indonesia. Ông Hendarsam cũng cam kết các dịch vụ nhập cư vẫn đang hoạt động bình thường, không bị gián đoạn. Người dân có thể trực tiếp kiểm chứng điều này tại trụ sở chính hoặc các văn phòng nhập cư địa phương.

Indonesia bác bỏ thông tin rò rỉ dữ liệu 90 triệu hộ chiếu. Ảnh minh họa: Tempo

Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia cũng cho biết sẽ gửi đơn trình báo lên Cảnh sát Thủ đô Jakarta để điều tra những đối tượng cố tình gây rối và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Thông tin về vụ rò rỉ dữ liệu hộ chiếu bắt nguồn từ một bài đăng trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của Hackmanac (@H4ckmanac) - một công ty thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa an ninh mạng có trụ sở tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Tài khoản này đóng vai trò là một nền tảng giám sát, chuyên theo dõi và báo cáo các sự cố tấn công mạng cũng như các tuyên bố về rò rỉ dữ liệu trên toàn thế giới.

Trong bài đăng hôm 26/11, Hackmanac đã đưa ra cảnh báo an ninh mạng gửi tới Indonesia, cụ thể là Tổng cục Nhập cư, với nội dung cho biết nhóm tin tặc có tên Hyflock tuyên bố đã xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của cơ quan này. Nhóm Hyflock được cho là đã chiếm đoạt dữ liệu của hơn 90 triệu hộ chiếu, bao gồm cả dấu vân tay và các thông tin sinh trắc học khác. Hyflock cũng thách thức các công ty an ninh mạng, đặc biệt là Check Point, xác minh tuyên bố này.