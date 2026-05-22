Indonesia kéo dài chính sách làm việc từ xa để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Chính phủ Indonesia đã triển khai làm việc từ xa 1 ngày/tuần cho công chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu biến động do xung đột ở Trung Đông gây ra. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số.

Các công chức Indonesia được phép làm việc từ xa vào thứ 6 mỗi tuần để tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh minh họa: VOV Jakarta

Thứ 6 được chọn là ngày làm việc từ xa do khối lượng công việc ít hơn. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chiến lược được miễn trừ khỏi Chính sách làm việc từ xa, bao gồm y tế, an ninh và vệ sinh, hoặc không áp dụng cho các lĩnh vực như công nghiệp hoặc sản xuất, năng lượng, nước, thực phẩm và đồ uống cơ bản, thương mại, vận tải, cũng như hậu cần và tài chính. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, chính sách này vẫn được gia hạn.

Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) ngày 22/5 cũng thông báo nước này sẽ bắt đầu áp dụng bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, từ tháng 7 năm 2026 tại một số khu vực. Tất cả nguyên liệu thô cho chương trình E5 phải đến từ các nguồn trong nước chứ không phải nhập khẩu, phù hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Chính phủ Indonesia cũng dự định điều chỉnh việc phân bổ nhiên liệu thông qua một nghị định mới. Quy định về nhiên liệu E5 dự kiến ​​sẽ được thực hiện song song với chương trình nhiên liệu sinh học B50 của Indonesia.