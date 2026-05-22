  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Indonesia kéo dài chính sách làm việc từ xa để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thứ Sáu, 16:30, 22/05/2026
VOV.VN - Indonesia thông báo gia hạn chính sách làm việc từ xa thêm 2 tháng, cho phép công chức tiếp tục làm việc tại nhà vào thứ Sáu hàng tuần nhằm đối phó với khủng hoảng năng lượng do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Chính phủ Indonesia đã triển khai làm việc từ xa 1 ngày/tuần cho công chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu biến động do xung đột ở Trung Đông gây ra. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số.

Các công chức Indonesia được phép làm việc từ xa vào thứ 6 mỗi tuần để tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh minh họa: VOV Jakarta

Thứ 6 được chọn là ngày làm việc từ xa do khối lượng công việc ít hơn. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chiến lược được miễn trừ khỏi Chính sách làm việc từ xa, bao gồm y tế, an ninh và vệ sinh, hoặc không áp dụng cho các lĩnh vực như công nghiệp hoặc sản xuất, năng lượng, nước, thực phẩm và đồ uống cơ bản, thương mại, vận tải, cũng như hậu cần và tài chính. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, chính sách này vẫn được gia hạn.

Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) ngày 22/5 cũng thông báo nước này sẽ bắt đầu áp dụng bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, từ tháng 7 năm 2026 tại một số khu vực. Tất cả nguyên liệu thô cho chương trình E5 phải đến từ các nguồn trong nước chứ không phải nhập khẩu, phù hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Chính phủ Indonesia cũng dự định điều chỉnh việc phân bổ nhiên liệu thông qua một nghị định mới. Quy định về nhiên liệu E5 dự kiến ​​sẽ được thực hiện song song với chương trình nhiên liệu sinh học B50 của Indonesia.

indonesia_xu_huong_mua_xe_dien_qua_su_dung_vi_loi_ich_kinh_te_-_vov_jakarta.jpg

Lý do xe điện qua sử dụng bất ngờ "gây sốt" tại Indonesia

VOV.VN - Xu hướng xe điện đã qua sử dụng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trên thị trường ô tô tại Indonesia, với nhiều người bán cho biết xe điện đã qua sử dụng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia công chức Indonesia làm việc tại nhà quản trị công nghệ số Indonesia
Tin liên quan

Indonesia tiếp nhận một loạt máy bay chiến đấu và vận tải của Pháp

VOV.VN - Indonesia hôm qua (18/5) chính thức tiếp nhận một loạt máy bay chiến đấu và vận tải do Pháp sản xuất tại Căn cứ Không quân Halim (Jakarta), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hệ thống vũ khí chủ lực và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu người dân bị đói

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Indonesia Prabowo Subianto hôm 16/5 nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực đối với một quốc gia khi ông khánh thành hơn 1.000 hợp tác xã Làng/Huyện Đỏ Trắng (KDKMP) tại tỉnh Đông Java.

Indonesia tăng phụ phí nhiên liệu hàng không lên 50% giá vé

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã điều chỉnh cơ chế phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay thương mại nội địa.

Indonesia cân nhắc đề nghị mua tàu khu trục và tàu ngầm của Nhật Bản

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang tiến hành thảo luận về đề nghị của Nhật Bản cung cấp cho Indonesia các tàu khu trục và tàu ngầm sau quyết định nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ hàng trăm người Việt bị bắt ở Campuchia và Indonesia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Indonesia đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, triển khai bảo hộ công dân và sớm đưa người Việt về nước sau các vụ bắt giữ liên quan tới lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

