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Thời sự quốc tế sáng 19/9: Iran khai hỏa bắt tàu dầu ở Hormuz

Thứ Bảy, 08:46, 19/09/2026
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VOV.VN - Mới đây, Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh xác nhận xảy ra sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này; Ba Lan cảnh báo kịch bản Nga tấn công đồng minh Ukraine; Mỹ sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng nghi lễ hiếm thấy...

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>> Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran

>> Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia

>> Giải mã đòn tấn công thần tốc của Houthi khiến Yemen rúng động

PV/VOV.VN
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