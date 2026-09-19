Thời sự quốc tế sáng 19/9: Iran khai hỏa bắt tàu dầu ở Hormuz

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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ khiến nỗ lực đi tới một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine trở nên khó khăn hơn.
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