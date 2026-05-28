Iran nêu rõ “lằn ranh đỏ” trong đàm phán hạt nhân với Mỹ

Thứ Năm, 21:49, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 28/5 khẳng định Tehran sẽ không nhượng bộ các “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc ép tiến trình đạt được thỏa thuận hạt nhân mới.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, tuyên bố các giới hạn không thể thương lượng của Tehran bao gồm quyền làm giàu urani, duy trì kho dự trữ urani đã làm giàu và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Azizi cũng yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

iran neu ro lan ranh do trong dam phan hat nhan voi my hinh anh 1
Tên lửa Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran. Ảnh: Reuters

Quan chức này đồng thời chỉ trích Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Tehran “để tự giải cứu mình” khỏi cái mà ông gọi là “thế bế tắc chiến lược” trong đàm phán Mỹ - Iran.

Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, ông Trump cho rằng Iran hiện “đang đàm phán trong trạng thái cạn kiệt lợi thế”, đồng thời cáo buộc Tehran cố tình kéo dài thời gian nhằm khiến Washington mất kiên nhẫn trong các cuộc thương lượng về phi hạt nhân hóa.

“Iran rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm được”, ông Trump nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Ishaq Dar sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington vào ngày 29/5 để thảo luận về các nỗ lực hòa đàm liên quan tới Iran.

Theo Islamabad, cuộc gặp sẽ tập trung rà soát quan hệ song phương cũng như trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang chịu sức ép lớn sau hàng loạt diễn biến quân sự mới tại Trung Đông.

Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran trên eo biển Hormuz, trong khi Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran.

Pakistan được cho là đã đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran trong nhiều tuần qua, song tiến trình đàm phán vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

my_cao_buoc_iran_vi_pham_nghiem_trong_lenh_ngung_ban._reuters.jpg

Mỹ cáo buộc Iran "vi phạm nghiêm trọng" lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/5 lần đầu công khai cáo buộc Iran “vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn”, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách Washington phản ứng với các động thái quân sự từ Tehran thời gian gần đây.

Giang Bùi/VOV.VN
Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters.

Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch
VOV.VN - Iran ngày 28/5 tuyên bố đã cho phép 23 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz dưới sự “bảo vệ an ninh” của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song khẳng định các tàu thuộc “quốc gia thù địch” vẫn bị cấm lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

