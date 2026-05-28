Iran nêu rõ “lằn ranh đỏ” trong đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, tuyên bố các giới hạn không thể thương lượng của Tehran bao gồm quyền làm giàu urani, duy trì kho dự trữ urani đã làm giàu và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Azizi cũng yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Tên lửa Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran. Ảnh: Reuters

Quan chức này đồng thời chỉ trích Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Tehran “để tự giải cứu mình” khỏi cái mà ông gọi là “thế bế tắc chiến lược” trong đàm phán Mỹ - Iran.

Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, ông Trump cho rằng Iran hiện “đang đàm phán trong trạng thái cạn kiệt lợi thế”, đồng thời cáo buộc Tehran cố tình kéo dài thời gian nhằm khiến Washington mất kiên nhẫn trong các cuộc thương lượng về phi hạt nhân hóa.

“Iran rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm được”, ông Trump nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Ishaq Dar sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington vào ngày 29/5 để thảo luận về các nỗ lực hòa đàm liên quan tới Iran.

Theo Islamabad, cuộc gặp sẽ tập trung rà soát quan hệ song phương cũng như trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang chịu sức ép lớn sau hàng loạt diễn biến quân sự mới tại Trung Đông.

Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran trên eo biển Hormuz, trong khi Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran.

Pakistan được cho là đã đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran trong nhiều tuần qua, song tiến trình đàm phán vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.