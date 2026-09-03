Iran tiếp tục gắn điều kiện Mỹ tuân thủ cam kết với việc mở lại eo biển Hormuz

Khẳng định được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf đưa ra tối 2/9, trong buổi tiếp một quan chức cấp cao Phong trào Hamas đang ở thăm Tehran. Ông Qalibaf nhấn mạnh chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, chừng đó Iran chưa mở lại eo biển Hormuz.

Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán, nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel.

Ảnh minh họa: Reuters

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo. Đầu tuần trước, Washington công bối gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Tehran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và thỏa hiệp.

Tiếp đó, đêm 30/8, quân đội Mỹ mở lại chiến dịch tập kích vào Iran, đánh phá hàng loạt cơ sở và khí tài quân sự của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Iran đêm qua xác nhận các đòn tấn công của Mỹ trong ngày 1/9 khiến 18 người chết, 108 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng đang gia tăng trở lại tại khu vực, hối thúc các bên liên quan kiềm chế và khôi phục đối thoại để giải quyết bất đồng.