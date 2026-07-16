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Iran tuyên bố cứng rắn về quân sự, không đàm phán với Mỹ

Thứ Năm, 06:42, 16/07/2026
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VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, nói với truyền thông Iran hôm 15/7 rằng Iran sẽ tiếp tục đáp trả “kiên quyết” các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán.

“Hiện tại chúng tôi (Iran) không có kế hoạch đàm phán và vẫn tập trung vào việc bảo vệ đất nước”, ông Baghaei nói với các phóng viên bên ngoài một buổi lễ tưởng niệm ở Tehran dành cho con rể của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, theo video từ Mạng Tin tức Sinh viên Iran (SNN).

iran tuyen bo cung ran ve quan su, khong dam phan voi my hinh anh 1
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

CNN dẫn lời phát ngôn viên Baghaei cho biết Iran sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào nếu Mỹ “vi phạm các nghĩa vụ của mình”.

“Đây là một nguyên tắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo nó”, ông Baghaei nói, bổ sung rằng Iran tin rằng Mỹ đã phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn ngay từ khi bắt đầu.

Ngay sau khi SNN đưa tin về bình luận của người phát ngôn, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News Agency đưa tin rằng Mỹ đã tấn công đảo Hengam của Iran gần eo biển Hormuz.

Bên lề buổi lễ tưởng niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Iran sẽ “đáp trả quyết liệt” bất kỳ hành động gây hấn nào, theo hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA).

“Chúng tôi sẽ không để yên bất kỳ hành động gây hấn hay hành động nào chống lại dân tộc Iran mà không có sự đáp trả”, ông Gharibabadi nói.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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