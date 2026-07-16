Phó Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lật đổ chế độ tại Iran

“Nếu người dân Iran muốn nổi dậy và thay đổi chính phủ của họ, đó là việc của họ”, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói trong một lần xuất hiện trên chương trình “The Joe Rogan Experience”. “Nhưng chúng tôi sẽ không gửi 150.000 quân bộ binh để thực hiện một sự thay đổi chế độ”.

Phó Tổng thống Mỹ Vance. Ảnh: The Economist.

“Chúng tôi không còn muốn làm chuyện đó nữa. Chúng tôi không còn muốn nữa”, ông nói thêm, theo Fox News.

Ông Vance cũng cảnh báo không nên để Iran sụp đổ thành một quốc gia như Libya. Theo ông, kịch bản nếu xảy ra như vậy có thể kéo theo tình trạng khủng bố và đẩy hàng triệu người tị nạn vào châu Âu và Mỹ.

Quan chức Mỹ này cho biết các mục tiêu trước mắt của chính quyền Tổng thống Trump là giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng, bảo vệ dòng chảy dầu khí và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.