English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran xác nhận vẫn đang đàm phán với Mỹ

Thứ Bảy, 07:11, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran tối 29/5 xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên, vẫn chưa được thiết lập.


Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran, hiện vẫn đang diễn ra.  

Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới, về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Liên quan vấn đề xử xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm qua cho biết, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Ông Grossi vừa có chuyến thăm Astana và gặp gỡ Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trong tuần này.

iran xac nhan van dang dam phan voi my hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran - Ảnh: IRNA/TTXVN

Cùng ngày, một số nguồn tin A rập tiết lộ rằng, Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cập độ cao, vào khoảng hơn 400kg cho Trung Quốc, thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận.

Về tình hình thực địa, truyền thông Iran cũng khẳng định, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Qeshm trên vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ 2 trong ngày 29/5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của liên quân Mỹ-Israel. Trước đó, Tehran cũng khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái của kẻ thù tại khu vực ngoài khơi tỉnh Bushehr, phía Nam Iran, hồi sáng sớm hôm qua.

Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại đột phá, lực lượng Mỹ và Iran liên tục đụng độ một cách đáng lo ngại trên thực địa. Trong đó, cuộc đụng độ sáng sớm ngày 28/5 là nghiêm trọng nhất, khi không quân Mỹ tập kích mục tiêu quân sự Iran gần cảng Bandar Abbas, trên vịnh Ba Tư.

Iran đáp trả bằng việc tấn công căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait, đánh dấu lần đầu tiên một căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh bị tập kích, kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4.   

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, việc chậm trễ đạt được giải pháp ngoại giao, tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh trên thực địa. Các cuộc đụng độ ngoài ý muốn giữa lực lượng Mỹ và Iran, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh nhỏ lẻ có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: đàm phán mỹ iran thỏa thuận chung kết thúc chiến tranh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao ông Trump đe dọa cứng rắn với Oman giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang?
Vì sao ông Trump đe dọa cứng rắn với Oman giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào đồng minh lâu năm Oman, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz tiếp tục làm dấy lên lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể lan rộng khắp Trung Đông.

Vì sao ông Trump đe dọa cứng rắn với Oman giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang?

Vì sao ông Trump đe dọa cứng rắn với Oman giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào đồng minh lâu năm Oman, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz tiếp tục làm dấy lên lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể lan rộng khắp Trung Đông.

Mỹ loay hoay khi cạn kiệt vũ khí đạn dược do xung đột tại Iran
Mỹ loay hoay khi cạn kiệt vũ khí đạn dược do xung đột tại Iran

VOV.VN - Phân tích mới đây cho thấy Mỹ đã mất rất nhiều vũ khí đạn dược trong chiến tranh Iran và họ sẽ cần nhiều năm để bổ sung kho vũ khí tiên tiến đã được sử dụng đó, khiến Mỹ đối mặt những rủi ro an ninh nhất định.

Mỹ loay hoay khi cạn kiệt vũ khí đạn dược do xung đột tại Iran

Mỹ loay hoay khi cạn kiệt vũ khí đạn dược do xung đột tại Iran

VOV.VN - Phân tích mới đây cho thấy Mỹ đã mất rất nhiều vũ khí đạn dược trong chiến tranh Iran và họ sẽ cần nhiều năm để bổ sung kho vũ khí tiên tiến đã được sử dụng đó, khiến Mỹ đối mặt những rủi ro an ninh nhất định.

Tổng thống Donald Trump nêu yêu cầu cốt lõi đối với chương trình hạt nhân của Iran
Tổng thống Donald Trump nêu yêu cầu cốt lõi đối với chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 cho biết, Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế, như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Tổng thống Donald Trump nêu yêu cầu cốt lõi đối với chương trình hạt nhân của Iran

Tổng thống Donald Trump nêu yêu cầu cốt lõi đối với chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 cho biết, Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế, như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran
Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định đối với đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh hai bên dường như vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề then chốt vốn là nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột.

Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran

Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định đối với đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh hai bên dường như vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề then chốt vốn là nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột.

Quan chức Iran nói thoả thuận với Mỹ vẫn chưa hoàn tất
Quan chức Iran nói thoả thuận với Mỹ vẫn chưa hoàn tất

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 29/5 cho biết, Washington và Tehran vẫn đang duy trì liên lạc, song bản ghi nhớ về thỏa thuận giữa hai nước hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Quan chức Iran nói thoả thuận với Mỹ vẫn chưa hoàn tất

Quan chức Iran nói thoả thuận với Mỹ vẫn chưa hoàn tất

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 29/5 cho biết, Washington và Tehran vẫn đang duy trì liên lạc, song bản ghi nhớ về thỏa thuận giữa hai nước hiện vẫn chưa được hoàn tất.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ