Iran xác nhận vẫn đang đàm phán với Mỹ



Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran, hiện vẫn đang diễn ra.

Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới, về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Liên quan vấn đề xử xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm qua cho biết, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Ông Grossi vừa có chuyến thăm Astana và gặp gỡ Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trong tuần này.

Cùng ngày, một số nguồn tin A rập tiết lộ rằng, Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cập độ cao, vào khoảng hơn 400kg cho Trung Quốc, thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận.

Về tình hình thực địa, truyền thông Iran cũng khẳng định, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Qeshm trên vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ 2 trong ngày 29/5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của liên quân Mỹ-Israel. Trước đó, Tehran cũng khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái của kẻ thù tại khu vực ngoài khơi tỉnh Bushehr, phía Nam Iran, hồi sáng sớm hôm qua.

Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại đột phá, lực lượng Mỹ và Iran liên tục đụng độ một cách đáng lo ngại trên thực địa. Trong đó, cuộc đụng độ sáng sớm ngày 28/5 là nghiêm trọng nhất, khi không quân Mỹ tập kích mục tiêu quân sự Iran gần cảng Bandar Abbas, trên vịnh Ba Tư.

Iran đáp trả bằng việc tấn công căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait, đánh dấu lần đầu tiên một căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh bị tập kích, kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, việc chậm trễ đạt được giải pháp ngoại giao, tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh trên thực địa. Các cuộc đụng độ ngoài ý muốn giữa lực lượng Mỹ và Iran, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh nhỏ lẻ có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.