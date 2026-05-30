English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Donald Trump nêu yêu cầu cốt lõi đối với chương trình hạt nhân của Iran

Thứ Bảy, 05:33, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 cho biết, Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế, như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 


Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ “không bao giờ có vũ khí hoặc bom hạt nhân”. Đây từ lâu là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ được mở ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển, không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản phí quá cảnh nào. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng thế giới.

tong thong donald trump neu yeu cau cot loi doi voi chuong trinh hat nhan cua iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết, lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng, đồng thời Iran sẽ hoàn tất việc rà phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là “chưa từng có tiền lệ” sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu rời đi và trở về cảng đích, sau khi các biện pháp hạn chế được chấm dứt.

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump đề cập đến lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là “bụi hạt nhân”, hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, những cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc không kích bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ cách đây khoảng 11 tháng.

Ông Trump cho rằng, các vụ tấn công đã làm sụp đổ nhiều khu vực núi đá phía trên nơi lưu trữ vật liệu hạt nhân. Theo kế hoạch được ông mô tả, Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, Washington và Bắc Kinh là hai quốc gia duy nhất, có đủ năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc khai quật và xử lý lượng vật liệu hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất.

Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ khoản thanh toán tài chính nào được thực hiện “cho đến khi có thông báo mới”. Tuyên bố này được cho là nhằm bác bỏ những chỉ trích từ phe đối lập rằng, Mỹ có thể phải nhượng bộ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính để đổi lấy các cam kết từ phía Iran.

Ông Trump cho biết, các bên đã đạt được đồng thuận đối với một số nội dung khác của thỏa thuận, dù không công bố chi tiết. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, ông sẽ tham dự cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng trong ngày 29/5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia để đưa ra quyết định cuối cùng.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: đàm phán mỹ iran điều kiện đàm phán chương trình hạt nhân iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không
Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.

Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ chống chịu đòn tấn công hạt nhân như thế nào?
Chuyên cơ Tổng thống Mỹ chống chịu đòn tấn công hạt nhân như thế nào?

VOV.VN - Chuyên cơ Tổng thống Mỹ - máy bay Không lực Một (Air Force One), sở hữu những sức mạnh đáng gờm, bao gồm khả năng chống chịu đòn tấn công hạt nhân cũng như ứng phó với đòn tấn công từ vũ khí phòng không…

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ chống chịu đòn tấn công hạt nhân như thế nào?

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ chống chịu đòn tấn công hạt nhân như thế nào?

VOV.VN - Chuyên cơ Tổng thống Mỹ - máy bay Không lực Một (Air Force One), sở hữu những sức mạnh đáng gờm, bao gồm khả năng chống chịu đòn tấn công hạt nhân cũng như ứng phó với đòn tấn công từ vũ khí phòng không…

Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?
Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Iran đã có những thay đổi lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 5/2018), trước khi tiếp tục tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và cả nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?

Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Iran đã có những thay đổi lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 5/2018), trước khi tiếp tục tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và cả nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng
Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Quốc hội Mỹ chia rẽ về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump
Quốc hội Mỹ chia rẽ về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Một ngày sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Hạ viện Mỹ hôm qua (14/5) bác bỏ một dự luật do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran.

Quốc hội Mỹ chia rẽ về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump

Quốc hội Mỹ chia rẽ về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Một ngày sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Hạ viện Mỹ hôm qua (14/5) bác bỏ một dự luật do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ