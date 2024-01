Israel bác bỏ mọi sức ép ngừng chiến dịch ở Gaza

Israel đang chịu sức ép ngày một lớn từ cả trong nước lẫn quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn cho các con tin bị Hamas bắt giữ, ngừng bắn tại dải Gaza và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Israel và Palestine.

Các cuộc tuần hành kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo an toàn cho các con tin đang diễn ra tại nước này và một số nước có công dân bị bắt. Bộ trưởng Nội các Israel Gadi Eizenkot thừa nhận, một cuộc đột kích chớp nhoáng, nhằm giải thoát các con tin Israel ở Gaza khó có thể thành công vì các con tin bị giam giữ ở nhiều nơi dưới đường hầm. Nếu muốn các con tin được thả còn sống, cần sớm có một thỏa thuận.

Binh lính Israel khai hỏa súng cối gần biên giới giữa nước này với dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã bác bỏ các điều kiện do Hamas vừa đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh và thả con tin, trong đó bao gồm việc Israel phải rút quân hoàn toàn và để Hamas nắm quyền ở Gaza.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở mọi mặt trận, từ Gaza, Lebanon, Syria và bất kỳ nơi nào có khủng bố:

“Nếu chúng tôi đồng ý với điều này – những gì mà binh sĩ Israel đã làm được là vô ích. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an ninh cho công dân của mình. Chúng ta sẽ không thể đưa những người sơ tán về nhà của họ một cách an toàn và những gì xảy ra như ngày 7/10 sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi chưa sẵn sàng chấp nhận một đòn chí tử như vậy đối với an ninh của Israel; do đó, chúng tôi sẽ không đồng ý với điều này. Các điều kiện mà Hamas đề xuất nhấn mạnh một điểm đơn giản – không có gì thay thế được chiến thắng. Chỉ có chiến thắng hoàn toàn mới đảm bảo việc tiêu diệt Hamas và đưa tất cả con tin của chúng ta trở về”.

Thủ tướng Israel cũng khẳng định quyết tâm để dải Gaza phải được phi quân sự hóa và tương lai sẽ nằm dưới quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn của Israel. Ông Netanyahu bác bỏ mọi sức ép từ trong nước và quốc tế, tuyên bố sẽ ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine – điều mà ông cho rằng sẽ là mối đe dọa hiện hữu với Israel.

Quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Israel dường như đã phớt lờ cả mục tiêu của Mỹ - đồng minh số 1 đang sát cánh cùng quốc gia này. Bởi theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông vẫn tin và cam kết đạt được mục tiêu “hai nhà nước” cho cuộc xung đột Israel và Palestine, dù đó có thể là một nhà nước Palestine “phi quân sự”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã tỏ rõ sự thất vọng về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối một nhà nước Palestine. Ông nhấn mạnh, giải pháp 2 nhà nước là cách duy nhất để chấm dứt xung đột ở Gaza. Cùng quan điểm như vậy, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cũng khẳng định người dân Palestine xứng đáng có một nhà nước có chủ quyền và Pháp sẽ không thay đổi lập trường về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại.

Đặc biệt, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, việc từ chối để một nhà nước Palestine được thành lập sẽ khiến kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột và đó là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, khuyến khích những kẻ cực đoan ở khắp mọi nơi. Ông Guterres cảnh báo về một cuộc xung đột lan rộng ra toàn Trung Đông.

“Trung Đông đang là một thùng thuốc súng. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn xung đột bùng phát trên toàn khu vực. Điều đó cần bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, để giảm bớt đau khổ ở Gaza, cho phép viện trợ nhân đạo đến được với mọi người cần giúp đỡ và tạo điều kiện giải thoát con tin. Những điều này cần phải thực hiện ngay lập tức và vô điều kiện”.

Tuy nhiên, xung đột tại Gaza vẫn đang tiếp diễn. Máy bay chiến đấu Israel hôm qua tiếp tục ném bom thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza. Theo chỉ huy cấp cao Hamas, việc Thủ tướng Israel từ chối chấm dứt tấn công quân sự ở Gaza có nghĩa là không có cơ hội cho sự trở lại của những người con tin Israel bị lực lượng này giam giữ. Trong khi đó, các mặt trận xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, hay các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ đứng trước nguy cơ ngày một leo thang hơn nữa.