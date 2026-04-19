Israel tiếp tục phá hủy các ngôi nhà tại miền Nam Lebanon

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, Israel đang lặp lại các hoạt động phá hủy nhà cửa ở một số khu vực thuộc miền Nam Lebanon, trong đó có thị trấn Bint Jbeil, nơi từng diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa Israel với Hezbollah trước lệnh ngừng bắn 10 ngày đạt được hôm 16/4.

Hiện trường cầu Qasmiyeh ở Lebanon bị hư hại sau cuộc không kích ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz trước đó tuyên bố, việc phá dỡ nhà cửa nhằm loại bỏ dứt điểm các mối đe dọa đối với khu vực biên giới phía Bắc Israel, cũng như nhằm thiết lập vùng an ninh ở miền Nam Lebanon. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon, ông Michel Menassa, lên án kế hoạch này là hành động phá hủy các làng mạc một cách có hệ thống, nhằm cưỡng bức di dời hàng trăm nghìn công dân Lebanon.

Quân đội Israel hôm nay (19/4) cho biết, 1 binh sĩ đã thiệt mạng do giao tranh ở miền Nam Lebanon. Tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 6 tuần giữa Israel và Hezbollah hiện là 15 người.

Trong khi đó, quân đội Lebanon đang sửa chữa các cây cầu và con đường ở miền Nam nước này, bị hư hại do các cuộc tấn công của Israel. Việc các cây cầu và con đường bị phá hủy đã khiến miền Nam Lebanon bị cô lập với phần còn lại của đất nước.