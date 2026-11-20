Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua (19/11) cho biết, không quân nước này vừa tiến hành đợt oanh tạc nhắm vào một nhà máy sản xuất tên lửa và một kho chứa vũ khí của Phong trào Hezbollah ở miền Đông Lebanon. IDF khẳng định đợt không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo. Mục tiêu bị đánh phá nằm tại tại khu vực Janta, bên trong thung lũng Beqaa, miền Đông Lebanon. Cơ sở này từng bị không quân Israel nhiều lần tập kích trong thời gian xung đột.

Khói bốc lên từ miền nam Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel, nhìn từ Nabatieh, Lebanon, ngày 2/6/2026. (Ảnh Reuters)

Đây là lần thứ 2 trong tuần, quân đội Israel tấn công mục tiêu Hezbollah tại thung lũng Beqaa. Trước đó, hôm 16/11, không quân Israel cũng tuyên bố tập kích một xe chở vũ khí của Hezbollah ở Beqaa. Thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích, chưa được công bố.

Ngoài mặt trận Lebanon, quân đội Israel cũng bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tại dải Gaza trong ngày 19/11, khiến ít nhất 2 người Palestine thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, thương vong ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có quận Zeitoun, phía Đông thành phố Gaza; đảo giao thông Kuwait ở Tây Nam thành phố Gaza và trường Siham, mạn Tây thành phố Khan Younis, phía Nam Gaza.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc tấn công trên. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo đã hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động hôm 18/11 tại khu vực trung tâm dải Gaza, bên ngoài đường ranh giới Vàng. Trước đó, như tin đã đưa, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10/2025, quân đội Israel huy động xe tăng và thiết giáp tấn công vào khu vực trung tâm dải Gaza, bên ngoài đường ranh giới Vàng do chính quân đội Israel lập ra khi lệnh ngừng bắn được triển khai.