Tổng thống Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, kêu gọi đàm phán ngoại giao

Những cáo buộc của Tổng thống Joseph Aoun, đưa ra trong cuộc gặp hôm nay (19/10) tại Lebanon với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Fahmy.

Ngoài cáo buộc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận khung, ông Joseph Aoun khẳng định Lebanon tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao bất chấp mọi thách thức.

Ông Joseph Aoun hoan nghênh những nỗ lực của Liên đoàn Arab nhằm giúp Lebanon vượt qua giai đoạn khó khăn đang trải qua.

Một cuộc không kích của Israel vào Lebanon trước đây. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Tổng thư ký Nabil Fahmy khẳng định, Liên đoàn Arab hoàn toàn ủng hộ các cuộc đàm phán của Lebanon với Israel, đồng thời tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao để hỗ trợ Lebanon.

Lebanon và Israel đã ký một thỏa thuận khung vào tháng 6/2026, dưới sự bảo trợ của Mỹ, theo đó Lebanon sẽ khôi phục chủ quyền thông qua việc giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, còn Israel từng bước rút quân khỏi Lebanon.

Kể từ đó, Lebanon và Israel đã tiến hành 7 vòng đàm phán. Vòng đàm phán thứ 8 giữa hai nước dự kiến diễn ra vào tháng này.