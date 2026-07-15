Làn sóng cáo buộc tấn công mạng: Nga và châu Âu tiếp tục đối đầu

Trong tuyên bố mới, Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này và các nước thành viên cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động mạng gây hại nhằm vào EU, các quốc gia thành viên và một số đối tác quốc tế, trong đó có Ukraine. EU cho rằng các hoạt động này được thực hiện thông qua một hệ sinh thái mạng với mục tiêu xâm nhập các mạng lưới chính phủ, gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng tại một số quốc gia như Pháp, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan.

EU cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức mà khối này cho là có liên quan đến những hoạt động trên. Liên quan đến vấn đề này, các nước Anh, Pháp, Đức và Hà Lan triệu Đại sứ Nga và cho biết sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới với quốc gia này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trước các cáo buộc từ châu Âu, ngày 14/7, người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố Nga không chấp nhận các cáo buộc của châu Âu liên quan đến tấn công mạng và cho rằng châu Âu chưa đưa ra những bằng chứng thuyết phục.

Nga cũng coi các lệnh trừng phạt mới của châu Âu vừa áp đặt lên nước này là “bất hợp pháp” và đã thích ứng với hàng chục nghìn biện pháp trừng phạt tương tự.

Phái đoàn thường trực của Nga tại EU cũng cho biết đã chuyển những phản đối tới Cơ quan Đối ngoại châu Âu, đồng thời nhắc lại cam kết của Moscow với việc “sử dụng không gian mạng vì mục đích hòa bình” theo hiến chương Liên Hợp Quốc và tham gia tất cả các sáng kiến của tổ chức này nhằm chống tội phạm mạng.

Những diễn biến mới cho thấy an ninh mạng đang trở thành một điểm nóng trong quan hệ Nga - phương Tây, bên cạnh những bất đồng kéo dài liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.