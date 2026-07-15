English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làn sóng cáo buộc tấn công mạng: Nga và châu Âu tiếp tục đối đầu

Thứ Tư, 06:22, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng sau khi Liên minh châu Âu cùng một số quốc gia thành viên đưa ra các cáo buộc liên quan đến hoạt động mạng, trong khi Nga bác bỏ và cho rằng những cáo buộc này không có cơ sở.

Trong tuyên bố mới, Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này và các nước thành viên cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động mạng gây hại nhằm vào EU, các quốc gia thành viên và một số đối tác quốc tế, trong đó có Ukraine. EU cho rằng các hoạt động này được thực hiện thông qua một hệ sinh thái mạng với mục tiêu xâm nhập các mạng lưới chính phủ, gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng tại một số quốc gia như Pháp, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan.

EU cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức mà khối này cho là có liên quan đến những hoạt động trên. Liên quan đến vấn đề này, các nước Anh, Pháp, Đức và Hà Lan triệu Đại sứ Nga và cho biết sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới với quốc gia này.

lan song cao buoc tan cong mang nga va chau Au tiep tuc doi dau hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trước các cáo buộc từ châu Âu, ngày 14/7, người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố Nga không chấp nhận các cáo buộc của châu Âu liên quan đến tấn công mạng và cho rằng châu Âu chưa đưa ra những bằng chứng thuyết phục.

Nga cũng coi các lệnh trừng phạt mới của châu Âu vừa áp đặt lên nước này là “bất hợp pháp” và đã thích ứng với hàng chục nghìn biện pháp trừng phạt tương tự.

Phái đoàn thường trực của Nga tại EU cũng cho biết đã chuyển những phản đối tới Cơ quan Đối ngoại châu Âu, đồng thời nhắc lại cam kết của Moscow với việc “sử dụng không gian mạng vì mục đích hòa bình” theo hiến chương Liên Hợp Quốc và tham gia tất cả các sáng kiến của tổ chức này nhằm chống tội phạm mạng.

Những diễn biến mới cho thấy an ninh mạng đang trở thành một điểm nóng trong quan hệ Nga - phương Tây, bên cạnh những bất đồng kéo dài liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

phap2.jpeg

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

VOV.VN - Pháp, Đức và Anh đồng loạt có động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các nước cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp đáp trả, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mới.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga hoàn tất tiếp nhận hồ sơ của 11 chính đảng tham gia bầu cử Duma Quốc gia
Nga hoàn tất tiếp nhận hồ sơ của 11 chính đảng tham gia bầu cử Duma Quốc gia

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 11 chính đảng đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 (IX). Theo quy định, các đảng này được tham gia bầu cử mà không cần thu thập chữ ký của cử tri.

Nga hoàn tất tiếp nhận hồ sơ của 11 chính đảng tham gia bầu cử Duma Quốc gia

Nga hoàn tất tiếp nhận hồ sơ của 11 chính đảng tham gia bầu cử Duma Quốc gia

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 11 chính đảng đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 (IX). Theo quy định, các đảng này được tham gia bầu cử mà không cần thu thập chữ ký của cử tri.

Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine, bắn hạ 585 UAV trong đêm
Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine, bắn hạ 585 UAV trong đêm

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 11/7, quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu quân sự tại khu vực Odessa và Chornomorsk của Ukraine, đồng thời đánh chặn, bắn hạ 585 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine, bắn hạ 585 UAV trong đêm

Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine, bắn hạ 585 UAV trong đêm

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 11/7, quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu quân sự tại khu vực Odessa và Chornomorsk của Ukraine, đồng thời đánh chặn, bắn hạ 585 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí có thể vượt mọi hệ thống phòng không
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí có thể vượt mọi hệ thống phòng không

VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí chính xác cao của nước này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công gần đây đã chứng minh hiệu quả của năng lực này.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí có thể vượt mọi hệ thống phòng không

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí có thể vượt mọi hệ thống phòng không

VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí chính xác cao của nước này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công gần đây đã chứng minh hiệu quả của năng lực này.

Nga và IAEA tham vấn việc đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga và IAEA tham vấn việc đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 10/7, vòng tham vấn liên ngành lần thứ 13 giữa Nga và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các vấn đề an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã diễn ra tại tỉnh Kaliningrad của Nga.

Nga và IAEA tham vấn việc đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga và IAEA tham vấn việc đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 10/7, vòng tham vấn liên ngành lần thứ 13 giữa Nga và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các vấn đề an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã diễn ra tại tỉnh Kaliningrad của Nga.

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine
Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ